Свитолина вышла замуж и сменила фамилию: новые фото теннисистки в свадебном платье с высоким разрезом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась накануне в швейцарском Ньоне.

Бизнесмен и спортивный меценат Юрий Сапронов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал новые фото с торжества. На снимках видно, что молодожены сменили наряды с бело-фиолетовых на черно-белые. Так Элина выбрала на празднование белое платье с высоким разрезом от левого бедра.

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Отметим, что Свитолина на своей странице в социальной сети Instagram подписалась как Элина Монфис.

Напомним, 26-летняя украинка и 34-летний француз заявили о своих отношениях в январе 2019 года. Пара часто виделась на различных турнирах во временя теннисного сезона. Молодые люди также поддерживали друг друга на матчах.

Весной нынешнего года Монфис сделал предложение возлюбленной, подарив ей обручальное кольцо стоимостью 700 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вошла в список спортсменов сборной Украины, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Ранее теннисистка озадачила фанатов фото без бюстгальтера.