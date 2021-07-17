Свитолина вышла замуж и сменила фамилию: новые фото теннисистки в свадебном платье с высоким разрезом

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Теннис
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Свитолина вышла замуж и сменила фамилию: новые фото теннисистки в свадебном платье с высоким разрезом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась накануне в швейцарском Ньоне.

Бизнесмен и спортивный меценат Юрий Сапронов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал новые фото с торжества. На снимках видно, что молодожены сменили наряды с бело-фиолетовых на черно-белые. Так Элина выбрала на празднование белое платье с высоким разрезом от левого бедра.

Свадьба Свитолиной и Монфиса.
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Свитолина в платье.

Отметим, что Свитолина на своей странице в социальной сети Instagram подписалась как Элина Монфис.

Свитолина сменила фамилию.

Напомним, 26-летняя украинка и 34-летний француз заявили о своих отношениях в январе 2019 года. Пара часто виделась на различных турнирах во временя теннисного сезона. Молодые люди также поддерживали друг друга на матчах.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис.
Юрий Сапронов и Элина Свитолина.

Весной нынешнего года Монфис сделал предложение возлюбленной, подарив ей обручальное кольцо стоимостью 700 тысяч евро.

Элина Свитолина, Юрий Сапронов и Гаэль Монфис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вошла в список спортсменов сборной Украины, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Ранее теннисистка озадачила фанатов фото без бюстгальтера.

Гаэль МонфисЭлина Свитолина