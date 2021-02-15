Свитолина неожиданно вылетела с Australian Open. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) неожиданно вылетела с Australian Open, проиграв на стадии 1/8 финала американке Джессике Пегуле (№61) со счетом 1:2 (4:6, 6:3, 3:6).

Первый сет прошел с преимуществом соперницы нашей соотечественницы, которая играла намного агрессивнее и постоянно гоняла Свитолину по задней линии. Элина не имела ни одной возможности сделать брейк, а вот американка воспользовалась одной из четырех своих попыток и забрала партию.

Во втором сете Пегула часто ошибалась, проиграв почти в два раза больше розыгрышей после своих неточных ударов, чем украинка (18 двойных ошибок против 10). Это и позволило Свитолиной перевести матч в третью партию.

Джессика вернула себе уверенность и снова начала доминировать на корте. Наша соотечественница хоть и отыграла один брейк, но все равно в решающий момент отдала сопернице свою подачу.

В следующем раунде Пегула встретится с другой американкой Дженнифер Брэди (№24). Отметим, что для Элины лучшим результатом на Открытом чемпионате Австралии остается четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала Свитолина разобралась с родившейся в Москве теннисисткой Юлией Путинцевой.