Свитолина разгромила лучшую теннисистку России, отказавшись жать ей руку после победы на турнире в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№27 WTA) обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину (№11 WTA) и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне с призовым фондом $780 000. Поединок второго круга завершился со счетом 6:2, 6:2.

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Матч с самого начала складывался успешно для Свитолиной. 26-летняя уроженка Тольятти совершала хотя бы по одной двойной ошибке в каждом гейме. Спортсменка из Одессы доминировала на корте. Свитолина демонстрировала не такие плотные удары, как у Касаткиной, но украинка так четко отыгрывала в защите, и так целеустремленно играла, что оппонентка ничего не могла поделать.

У Элины не было какой-либо феноменальной мощности, но благодаря своей реакции теннисистка из Украины возвращала практически нереальные мячи, иногда потрясающе играя от защиты.

В концовке первого сета, отыграв тройной брейк, Элина смогла повести в счете 1:0.

Вторая партия стала настоящим бенефисом нашей соотечественницы. 28-летняя одесситка свободно и уверенно действовала на задней линии, не позволяя Дарье ничего сделать в атаке.

Лишь при счете 4:1 Касаткина могла сделать первый брейк, но сверхдолгий гейм все равно завершился в пользу украинки.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Пегула / Стернс. Американки свой матч проведут 3 августа.

Напомним, что последний матч Касаткина и Свитолина играли в 1/8 финала Roland Garros. Свитолина выиграла в двух сетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге турнира в Вашингтоне наша соотечественница была сильнее белоруски Виктории Азаренко (7:6, 6:4).

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