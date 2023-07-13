Свитолина из-за украинцев разрыдалась на пресс-конференции. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) не смогла сдержать эмоций на пресс-конференции после поражения от Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) в 1/2 финала Wimbledon-2023. 28-летняя одесситка, рассказывая о поддержке от украинцев, расплакалась.

Видео дня

У Элины спросили, чувствует ли она во время игры силу от Украины.

"Конечно, присутствует большая поддержка. У меня было много сообщений от разных людей. Это невероятно, потому что они проделали со мной весь путь до полуфинала. Надеюсь, так будет и дальше", – сказала Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, битва за путевку в решающий матч Открытого чемпионата Великобритании по теннису Свитолина – Вондроушова завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Напомним, что на старте турнира украинская теннисистка переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

Во втором туре Элина была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс – 6:1, 1:6, 6:1.

В четвертьфинале Свитолина впервые в карьере добыла победу над белоруской Викторией Азаренко 6:2, 4:6, 6:7 (9:11).

В полуфинале Элина встречалась с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек и разобралась с полячкой за 3 сета: 7:5, 6:7, 6:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!