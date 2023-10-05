Стаховский сказал, почему опасно быть украинцем, выложив фотографии страшной атаки России под Купянском
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на ужасный обстрел российскими оккупантами села Гроза Купянского района Харьковской области. На момент публикации этой новости подтверждена гибель 51 гражданского.
Стаховский выложил фотографии с жертвами, признавшись, что в нынешних реалиях украинцем быть опасно.
"Сегодня Россия разбомбила мирных жителей… Более 50 убитых… Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют… Просто потому, что ты украинец", – написал Стаховский в соцсетях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стаховский заявил, что Россия рано или поздно применит тактическое ядерное оружие (ТЯО). По мнению 37-летнего киевлянина, об этом свидетельствуют все заявления верхушки Кремля.
Отметим, что Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.
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