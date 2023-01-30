Ради гимна России: Беларусь опозорилась с ворованной трансляцией финала Australian Open

Белорусская государственная телерадиокомпания (БГТРК) оскандалилась с показом женского финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – Australian Open 2023. Канал "Беларусь 5" просто своровал трансляцию поединка между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной, так как не имела права на показ матча.

Видео дня

Об этом пишет белорусский портал tribuna101.global.ssl.fastly.net. При этом начало прямой трансляции из Мельбурна было отложено из-за показа полной церемонии награждения биатлонной гонки Кубка содружества с гимном России в конце в честь победителя Эдуарда Латыпова.

Также к графике теннисного матча был добавлен флаг Беларуси, хотя все спортсмены из этой страны выступают на международных турнирах в нейтральном статусе и без национальной символики. Отметим, чтоб Соболенко одержала победу в трех партиях – 4:6, 6:3, 6:4.

"За это Соболенко полагается 2 миллиона 109 тысяч долларов призовых. Нормально ли давать возможность так обогатиться тем, кто поддерживает режим-соагрессор в широкомасштабной войне, а самому режиму попиариться на этом, – вопрос, на который теннисный тур до сих пор отвечает положительно", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале мужского Australian Open 2023 серб Новак Джокович обыграл в трех партиях Стефаноса Циципаса. Накануне матча отец триумфатора угодил в громкий скандал из-за флага России и символа войны "Z".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!