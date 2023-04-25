Российский теннисист совершил 'омерзительный поступок' на турнире в Мадриде. Видео

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 101-е место в рейтинге ATP пригрозил своей матери во время квалификации турнира категории "Мастерс" в Мадриде. Инцидет случился в матче первого круга с Киммером Коппеянсом (ATP №178) из Бельгии.

Видео дня

В первой партии при счете 5:3, 24-летний россиянин с матами попросил женщину замолчать.

"Мам, если ты сейчас не завалишь е*ало я дам мячиком в тебя, это понятно?" – сказал Котов при счете 5:3, 0:30 в третьем сете.

После этого Павел не смог подать на матч, после чего Коппеянс сравнял счет. В конце встречи россиянин смог отыграть два матчбола и выиграть игру: 6:4, 3:6, 7:6(6).

Позже теннисист заявил, что извинился перед мамой.

"Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением", - сказал Котов.

Известный российский комментатор Алексей Андронов назвал поступок российского спортсмена "омерзительным".

Он также поделился информацией, что с матерью у Котова давно непростые отношения.

"Если бы у меня была мама как у Паши, я бы так же сказал, она колдунья какая то, ее так везде называют. Там дело в том что мама не просто зритель, там мама ездит в роли колдуна какого то) что то шепчет все время непонятное)", - написал Андронов.

Отметим, что Котов на следующий день в решающим матче за выход в основную сетку проиграл Есуки Ватануки 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!