После ночлега в одесском паркинге Ястремская выбралась в Лион, где дошла до 1/4 финала. Свитолина пробилась в топ-8 в Мексике

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в четвертьфиналы турниров в Монтеррее и Лионе соответственно, посвятив свои победы Украине. Элина в Мексике в трех сетах переиграла болгарку Викторию Томову – 7:6, 3:6, 6:2. А Даяна в двух партиях во Франции сломила сопротивление испанки Кристины Букши – 6:2, 6:3.

Свитолина одержала пятую победу в этом году и впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA. Матч против Томовой длился 2 часа 24 минуты и получился неожиданно напряженным для 15-й ракетки мира из Одессы. Украинка семь раз выиграла подачу соперницы и шесть раз отдала свою.

