'Остается только унизить'. Долгополов рассказал о последствиях передачи Ираном России баллистических ракет

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что всем европейским странам, входящим в Североатлантический альянс стоит подумать о собственной безопасности и не надеяться на помощь союзников. По мнению 35-летнего киевлянина, который после начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, передача Ираном России баллистических ракет создает очень большую угрозу всему континенту.

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"Как себя чувствует восточный фланг НАТО, когда видит, что все международные правила и организации оказываются бессильны против силы, военных преступлений и т.д.? Остается только унизить статью 5 НАТО. На вашем месте я бы не рассчитывал на неё, друзья, а лучше заставьте своих политиков срочно вооружаться", – написал Александр у себя в X.

Ранее официальные лица Ирана все-таки признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая взамен сою и кукурузу.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

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