В Иране признались, что якобы были вынуждены передать ракеты России

Официальные лица Ирана все-таки признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая взамен сою и кукурузу.

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Более того, в Иране отметили, что благодаря такому сотрудничеству РФ обходит западные санкции. Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Бахшаишу Ардестани.

По его словам, Иран якобы вынужден осуществлять поставки ракетного вооружения и БПЛА российской оккупационной армии. Член иранского парламента объяснил, что взамен Тегеран получает аграрную продукцию.

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках своего экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Мы импортируем многие товары из России. Мы должны разобраться с импортом соевых бобов и пшеницы для удовлетворения наших потребностей", – заявил Ардестани.

Также член парламента добавил, что не видит в поставках оружия ничего страшного, добавив, что новые санкции не пугают Иран. Ардестани подчеркнул, что Тегеран обеспечивает ракетами террористические группировки ХАМАС и "Хезболла".

"Мы продаем оружие, получаем доллары, обходим санкции за счет партнерства с Россией, импортируем из России сою и кукурузу. Европейцы продают оружие Украине. Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАС и Хашд аш-Шааби, так почему бы нам не дать ракеты и дроны России для поддержки нашего союзника", – сказал Ардестани.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует собой резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу Ираном баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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