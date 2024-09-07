Часть стратегического партнерства: в ISW определили, чем Россия могла рассчитаться с Ираном за ракеты

Передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

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Об этом сообщается в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW). Аналитики неоднократно отмечали, что Москва и Тегеран расширили свое экономическое, медийное, военное и политическое сотрудничество после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Иран ищет экономические и военные выгоды от сотрудничества с Россией, пытаясь получить финансирование своей ослабленной экономики в обмен на поставки оружия Кремлю, сообщал ISW в сентябре 2023 года.

Кроме того, Иран пытался приобрести российские истребители Су-35 и в августе 2024 года, во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране, иранские официальные лица настаивали на их поставках.

Ранее сообщалось, что Иран может передать России новые баллистические ракеты. Это снабжение станет решающим для России, испытывающей недостаток вооружения. Контракт между Россией и Ираном был заключен еще в декабре 2023 года, и теперь ожидается, что поставки пройдут уже в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки с тревогой воспринимают возможную передачу Ираном баллистических ракет стране-агрессору России. Там считают, что это будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

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