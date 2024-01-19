'Они хотят драмы!' Украинская теннисистка обвинила запад и журналистов в замалчивании войны

После победы над россиянкой Элиной Аванесян (2:6, 6:4, 6:4) в третьем круге Australian Open украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала журналистов, которые больше не освещают кровавую войну РФ в ее стране. Спортсменка не понимает, что в Мельбурне делают игроки из стран-агрессорок, и считает, что ее миссия – напоминать миру, что в Украине продолжают умирать люди.

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В разговоре с журналистами в Мельбурне 21-летняя Марта рассказала про ракеты над ее домом и тяжелом положении ее соотечественников.

"Я уважаю журналистов, но некоторые из них мне действительно не нравятся. Я думаю, что это был не способ освещать ситуацию в Украине, а, скорее, постоянно иметь горячие новости. Они хотят драмы. Им нужны были новости, им нужен был этот накал страстей между игроками. Но война все еще там. И каждый день умирают люди", – отметила Марта на пресс-конференции.

Костюк призналась, что в ее мире ничего не изменилось и она не понимает, что делают в Австралии все эти игроки под нейтральным флагом.

"Мне кажется, что происходит множество процессов, которые приводят к тому моменту, когда люди забывают о войне, потому что, да, они привыкают. И, к сожалению, это уже не последние новости, поэтому журналистам это не интересно. Я понимаю, что у каждого свои проблемы, и каждый сосредоточен на своем деле. Но, думаю, я здесь, чтобы напоминать всем, что война продолжается и должна быть прекращена. И то, что происходит – это ненормально", – подчеркнула Марта.

Теннисистка напомнила, что вся ее семья во время полномасштабной войны с РФ находится в Киеве: "Моя мама присылает мне видео, где над ее домом летают ракеты. Я смотрю на это и для меня ужасно, что это все еще продолжается, а прошло уже почти два года".

"Я чувствую, что запад старается все замалчивать. Поменьше говорить об Украине, не развивать тему. На самом деле, реальность, в которой я живу, такова, что все очень далеко от завершения. Мы находимся не в лучшем положении. Не то, чтобы мы сейчас в тяжелом положении, а последние два года из-за ужасной войны и того, что находимся в неравных позициях", – считает Костюк.

Марта отметила, что последние два года украинцы существуют в режиме выживания, они очень устали, некоторые находятся в депрессии. Костюк не чувствует, что это скоро закончится и не чувствует, что кто-то что-то делает для этого.

"Я стараюсь делать все, что в моих силах, я стараюсь быть успешной. Но в конце дня я смотрю вокруг и не чувствую, что это действительно так уж важно. Это всего лишь теннисный матч и теннисный турнир, а там – реальная жизнь. И мне кажется, что люди забыли об этом", – считает Марта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Костюк дожала россиянку в валидольном матче и впервые вышла в 1/8 финала Australian Open.

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