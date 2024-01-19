Дожала россиянку в валидольном матче: украинская теннисистка впервые вышла в 1/8 финала Australian Open
Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) выиграла свой матч третьего круга Australian Open-2024 у россиянки Элины Аванесян (№74 WTA). 21-летняя киевлянка уступала по ходу встречи, однако сумела переломить ее ход и дожать "нейтральную" соперницу – 2:6, 6:4, 6:4.
До поединка з Аванесян в Австралии Костюк проиграла шесть последних матчей против теннисисток из РФ, в том числе один в этом году – Дарье Касаткиной на турнире в Брисбене. И противостояние с Элиной начала не лучшим образом, отдав ей первый сет 2:6.
Во во втором гейме второго сета представительница страны-агрессора заработала брейк-пойнт на подаче Марты, но 21-летняя украинка собралась и постепенно переломила ход матча, взяв второй и третий сет с одинаковым счетом 6:4, 6:4.
Правда во втором сете при счете 5:2 Костюк проиграла два гейма, не подав на партию. И в затяжном десятом гейме только с шестого сетбола смогла взять второй сет. А по ходу решающей партии Аванесян сумела сравнять счет 4:4, но большего Марта ей не позволила.
Очередной валидольный поединок Костюк продолжался два часа и 31 минуту. Победа над Аванесян принесла украинке 375 000 долларов призовых, 250 рейтинговых очков и путевку в четвертый круг австралийского "мэйджера", куда Марта пробилась впервые.
В целом же, украинка во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала на турнире Большого шлема. В 2021 году Костюк дошла до четвертого круга "Ролан Гаррос", уступив там полячке Иге Швентек.
А следующая соперница Марты в Мельбурне определится в матче москвички без флага Марии Тимофеевой и бразильской примы Беатрис Аддад Мая, которая в Австралии посеяна под 10 номером.
Напомним, что осенью Костюк вышла замуж на Кипре.
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