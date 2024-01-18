Ястремская отказалась пожимать руку теннисистке из Москвы после матча Australian Open-2024. Фотофакт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала пожимать руку французской россиянке Варваре Грачевой после матча второго круга на Australian Open-2024. Наша соотечественница одержала победу, но отказалась традиционно приветствовать соперницу.

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Сразу после окончания последнего розыгрыша, который зафиксировал триумф 23-летней одесситки в двух партиях 6:3, 6:2, теннисистки направились к сетке. Ястремская не стала протягивать руку Грачевой, которая еще до минувшего года выступала под флагом страны-агрессора.

Вместо этого Даяна вытянула вперед ракетку. Аналогично поступила и Варвара, которая спокойно восприняла данную ситуацию.

Отметим, что победа Ястремской стала исторической для украинского тенниса. Впервые сразу четыре представительницы нашей страны выступят в третьем круге турнира серии Большого шлема.

Ранее по три спортсменки доходили до "мейджоров" третьего раунда на том же Australian Open (2018, 2023) и Открытом чемпионате США US Open (2016).

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты обвинили организаторов Australian Open-2024 в издевательстве над олимпийской чемпионкой Анастасией Павлюченковой.

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