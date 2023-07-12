Не только Свитолина: еще одна украинская теннисистка вышла в полуфинал Wimbledon-2023

31-летняя уроженка Днепра Людмила Киченко стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Великобритании по теннису – Wimbledon-2023. Наша теннисистка добилась этого права в парном смешанном разряде, где она выступает вместе с хорватом Мате Павичем.

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Украино-хорватский дуэт, посеянный на турнире под седьмым номером, в четвертьфинальном противостоянии был сильнее пары Николя Маю из Франции и Анны Данилиной из Казахстана – 6:3, 6:4. Для победы Киченок и Павичу хватило 70 минут.

За это время они три раза подали навылет, реализовали два из пяти брейк-поинтов и выиграли семь активных розыгрышей. В свой пассив Людмила и Мате записали две двойные и три невынужденные ошибки.

За путевку в финал украинка и хорват поспорят с хозяевами кортов Джонни О'мара и Оливией Николлс, попавшие на Wimbledon-2023 по wild card. Они уже успели выбить из турнира четвертую и пятую сеянную пару в Лондоне.

Накануне в полуфинал Wimbledon-2023 вышла Элина Свитолина, которая обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Успех украинской теннисистки вызвал приступ желчи в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

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