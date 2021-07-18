Монфис о свадьбе со Свитолиной: наверное, выиграть Roland Garros было бы проще

Французский теннисист Гаэль Монфис (№19 в рейтинге ATP), который женился на первой ракетке Украины Элине Свитолиной (№6 в рейтинге WTA), признался, что был сильно взволнован во время свадьбы. Об этом он сказал, обратившись к гостям, которые посетили торжественную церемонию.

На странице tennislegend в Instagram появилось видео с праздника двух спортсменов. Возлюбленный нашей соотечественницы поблагодарил собравшихся людей, а затем остроумно разрядил обстановку словами о победе на Roland Garros (Открытом чемпионате Франции), который является одним из турниров Большого шлема.

"То, что я заключил союз с Элиной на глазах у всех вас, греет мне сердце, поэтому я очень вам благодарен. Я благодарен вам за любовь. Я наблюдал за вами… Обычно я уверенно себя чувствую, но сейчас меня переполняют эмоции. Это намного сложнее, чем я думал. Наверное, выиграть Roland Garros было бы проще", – пошутил Монфис.

Видео дня

Напомним, что свадьба Свитолиной и француза состоялась 16 июля в швейцарском Ньоне. В начале церемонии Элина и Гаэль была одеты в бело-фиолетовые наряды, а затем – в черно-белые.

Отметим, что украинка уже сменила свою фамилию на Монфис в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на помолвку француз подарил своей возлюбленной кольцо за 700 тысяч евро.

Вскоре Свитолина выступит на Олимпиаде в Токио в составе сборной Украины.