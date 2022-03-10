Мария Шарапова поможет украинским детям, пострадавшим в "кризисе" из-за России

Знаменитая российская экс-теннисистка Мария Шарапова сообщила, что поддержит детей в Украине, которые пострадали от войск Российской Федерации напавших на нашу страну. У себя в Instagram 34-летняя Шарапова заявила, что пожертвует деньги благотворительному фонду Save the Children.

При этом Мария отказалась называть ситуацию в Украине войной, обозначив ее как "кризис".

"С каждым днем мое сердце разбито все больше и больше, и я глубоко опечалена фотографиями и историями семей и детей, затронутых этим обостряющимся кризисом в Украине. Я делаю пожертвования в фонд спасения детей, организацию, неустанно работающую над тем, чтобы обеспечить нуждающихся едой, водой и медикаментами. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвовании. Я молюсь за мир и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим", – написала россиянка.

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Напомним, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 71 ребенок. Получили ранения более 100 детей.

6 марта в Ирпене Киевской области при обстреле российскими оккупантами погибли мать и ее двое детей. Глава семьи узнал о трагедии из фотографий в социальных сетях.

Напомним, что в Мариуполе продолжаются обстрелы жилых кварталов.

9 марта российские террористы совершили бомбардировку детской больницы в Мариуполе (Донецкая область) пострадали 17 человек: трое погибли, среди них один ребенок – девочка.

В результате одного из них погибла 6-летняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.

По предварительным данным, от начала блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 местных жителей. Российские войска окружили город, атакуют его из разного вооружения, кроме того – сбрасывают авиабомбы на гражданские объекты.