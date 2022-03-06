В Ирпене в результате обстрела оккупантов погибли двое детей – СМИ

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 6 марта, оккупанты обстреляли мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города. По предварительной информации, погибло три человека, серди которых двое – дети.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. Кроме того, еще один человек получил тяжелое ранение.

"На выезде из города Ирпень Киевской область российские войска открыли огонь по гражданским гражданам во время их попытки эвакуироваться из города. По данным корреспондента (издания – Ред.) издания, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения", – говорится в сообщении.

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Подтверждения этой информации от официальных источников пока не поступало.

Как уточнило издание Украинская правда, в Ирпене начался минометный обстрел 122-миллиметровыми минами.

"Оккупанты начали стрелять прямо в направлении переправы. Жителе города прячутся, но там было немало детей, пожилых людей. Их военные, бойцы терробороны, пытались брать на руки и переносить. Прозвучало не менее полутора десятков минометных залпов", – уточнило издание.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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