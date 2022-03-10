В Мариуполе уточнили число жертв бомбардировки больницы оккупантами: среди погибших – ребенок

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После террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе (Донецкая область) пострадали 17 человек: трое погибли, среди них один ребенок – девочка.

Об этом на утро 10 марта 2022 года сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета. Среди пострадавших – дети, женщины, а также медики.

"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и мариупольцев!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе российские кафиры обстреляли с неба роддом и детскую больницу. Это страшное преступление продолжило цепочку преступлений российских оккупантов против жителей этого прекрасного украинского города.