Лучшая теннисистка России рассказала о 'полном бардаке' в РФ из-за 'переворота' Пригожина

Первая ракетка России Дарья Касаткина назвала полным бардаком ситуацию с военным мятежом, который на минувших выходных организовал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Теннисистка отметила, что переживала за своих родственников в Воронеже, куда ворвались наемники, однако напомнила о войне в Украине.

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Об этом Касаткина заявила после победы над нашей соотечественницей Ангелиной Калининой на турнире в Истборне, пишет портал "Большой теннис Украины". Дарья отметила, что мятеж Пригожина не идет ни в какое сравнение с обстрелами украинских городов и убийствами их жителей и защитников.

"Моя семья, мои родители все еще в России. Ну, как вы видите, в последние несколько дней там творился полный бардак. Я беспокоюсь за своих друзей, потому что мои лучшие друзья, они живут в Воронеже, где несколько дней назад был один из самых больших... Это был такой человек с частной армией. И Воронеж был одним из городов, куда они вошли. Поэтому я очень переживала по этому поводу. Очевидно, что украинцы переживают гораздо более худшую ситуацию, но я также очень переживаю за судьбы людей, которых люблю", – сказала Касаткина.

Ранее во время Roland Garros российская теннисистка отметилась неожиданным жестом в адрес Элины Свитолиной, которая отказывается пожимать руку представительницам РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов выразил уверенность в том, что бунт, организованный в России главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, очень характерно показал реальное состояние страны.

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