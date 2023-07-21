В 16 лет львовянка боролась в 1/4-й Уимблдона: чиновники СССР забрали у лучшей парницы миллион, а на ноги ставила знахарка

21 июня 57 лет назад во Львове родилась одна из лучших теннисисток СССР, бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде Лариса Савченко-Нейланд. Уроженка Украины дважды выигрывала турниры Большого шлема в паре и четырежды побеждала на "шлемах" в миксте. Также на счету Ларисы 67 трофеев WTA, два из которых – персональных.

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В день рождения советской звезды тенниса OBOZREVATEL решил вспомнить главные взлеты в ее игровой и тренерской карьере, а также самые интересные факты биографии.

ХОР ВМЕСТО РАКЕТКИ. Лариса Савченко родилась во Львове и, по воспоминаниям родных, побежала сразу же после того, как научилась ходить. Ей были неинтересны куклы и игры для девочек – до школы Лариса избегала юбки и платья, очень коротко стриглась и носилась с мальчишками в футбол. И не хотела надевать школьную форму, опасаясь, что увидев ее в платье, друзья выгонят из команды. Но все обошлось.

Во втором классе в школу к Савченко пришла женщина в спортивном костюме и пригласила всех желающих в теннисную секцию. Так девочка попала к молодому тренеру Галине Лясковой, однако в скоромной семье военнослужащего и санитарки одной из львовских больниц не всегда хватало денег на автобус, чтобы ездить на тренировки, поэтому Лариса бросила теннис и перешла в школьный хор.

Неизвестно, что было бы дальше, если наставница личное не приехала к родителям Савченко и не заверила их, что у девочки большой талант. Тогда они согласились вернуть ее в секцию. После чего жизнь Ларисы пошла по строгому расписанию с двумя тренировками в день, но про школу и уроки нельзя было забывать.

К 10 годам львовянка уже участвовала в чемпионате города, но только близкие знали, чего ей это стоило. Как-то мама пришла домой и заметила на ладонях дочки кровавые мозоли! "Завтра на тренировку не иди. Пропустишь несколько занятий, ничего страшного!", – заявила мама и даже спрятала ракетки. А Лариса удивилась: "Мама, разве ты можешь не пойти на работу?" И родители смирились.

ТИНЕЙДЖЕР НА "ШЛЕМЕ". В 14 лет Лариса начала готовиться у Ольги Морозовой, после чего на нее обратил внимание тренер и капитан сборных команд СССР Шамиль Тарпищев. А всего в 16 лет Савченко дебютировала в турнирах под эгидой WTA и впервые выступила в составе сборной Союза в Кубке Федерации.

Карьеры Ларисы стремительно развивалась. В 1983 году девушке еще не было и 17-ти, когда в паре со Светланой Черневой она дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, обыграв посеянных вторыми представительниц ЮАР и США – Розалин Фэрбенк и Кэнди Рейнольдс. А затем украинка подтвердила свой класс, став чемпионкой Союза в парном разряде.

"У нас была жесточайшая конкуренция, чтобы отобраться в сборную СССР к Морозовой. Чтобы поехать за границу, следовало попасть в тройку! Я играла против Ханы Мандликовой, Мартины Навратиловой… Но мне было как-то до лампочки, № 2 или № 3 они в рейтинге. Сейчас у девчонок все по-другому", – вспоминала позже Лариса.

Сотрудничество Савченко и Черневой продолжалось до 1987 года. Они успели выиграть семь титулов в турнирах Virginia Slims и дошли до полуфинала на Уимблдоне 1987 года, обыграв первый номер посева Мартину Навратилову и Пэм Шрайвер.

ПОБЕЖДАЛА ГРАФ И САБАТИНИ. Однако после Уимблдона-1987 Лариса сформировав пару с 16-летней Натальей Зверевой. И новый дуэт оказался очень сильным. Первый титул Савченко и Зверева взяли в 1988-м в Бирмингеме, затем добрались до финала на Уимблдоне, а к концу года они вывели сборную СССР в финал Кубка Федерации и дошли до финала итогового турнира WTA.

В следующие три года в паре со Зверевой Савченко выиграла 16 титулов, включая два турнира Большого шлема. В 1989 году советские спортсменки покорили "Ролан Гаррос". В главной битве гна кортах Парижа были повержены невероятные мастера ракетки Штеффи Граф и Аргентина Габриэла Сабатини – 6:4, 6:4.

А в 1991 году, незадолго до развала СССР Лариса и Наталья таки выиграли Уимблдонский турнир, на который нацеливались несколько лет. Тут уже пали американка Джиджи Фернандес и Яна Новотна из Чехословакии – 6:4, 3:6, 6:4. Выиграв за 1991 год 10 турниров и приняв участие в трех финалах на "шлемах", в начале 1992 года Лариса поднялась на первую строчку в парном рейтинге WTA.

ЗАБРАЛИ МИЛЛИОН. Савченко была не только талантливой парницей. В успешном для себя 1988-м львовянка была 13-й ракеткой мира и в одиночном разряде. Вошла в восьмерку сильнейших на Олимпийских играх в Сеуле и US Open. Соответственно и зарабатывать теннисистка должна была очень неплохо. Но пока она отдавала все силы и здоровье на корте, почти все призовые уходили чиновникам СССР.

"До 1987 года мы вообще не представляли себе, сколько зарабатывали. Мы знали, что нам надо выложиться, мы обязаны победить и не посрамить честь своей страны. В зарубежных турнирах нас сопровождал так называемый руководитель делегации, который занимался денежными вопросами и забирал наши чеки. Но что это такое – не очень себе представляли", – рассказывала потом Лариса.

Но после одного случая Савченко подумала, что с их заработками что-то не так. Это было на турнире в Америке. Во время матча стояла невыносимая жара, играть было невыносимо тяжело, но Ларисе сказали: "Надо!" И она из последних сил билась с немкой за выход в "восьмерку". А после своей победы в раздевалке к ней подошла немка и спросила: "Ну и зачем ты меня обыграла? Тебе-то какая разница – ведь ты же все равно денег не получишь! А так я бы тебе половину своего приза отдала!"

"Конечно, я замахала на нее руками. Но потом задумалась... Турниры-то все были денежные. Мы пахали как проклятые. Даже за второе место полагалось призовых тысяч сорок долларов. А мне суточные выплачивали по 25 долларов и при этом говорили, что хорошо, мол, хоть поездку окупили. Думаю, таким образом, где-то миллион у меня забрали", – вспомнила спортсменка.

ЛАТВИЙСКИЙ ПАСПОРТ. В 1989 году Савченко вышла замуж за Александра Нейланда, который тогда работал в теннисной сборной Союза и жил в Латвии. Поэтому когда стало известно о развале СССР, спортивное руководство балтийской страны предложило Ларису представлять страну на Олимпиаде-1992. А после выступлений в Барселоне Савченко-Нейланд получила гражданство Латвии и стала самой популярной спортсменкой страны.

В 1991 году в Санкт-Петербурге к львовянке пришла и первая победа на турнире WTA в одиночном разряде. В парной разряде на "шлемах" Савченко выступала с чешкой Яной Новотной и пять раз уступила в финале своей бывшей партнерше Зверевой.

Зато к Савченко пришли победа в миксте. В 1993 году Лариса выиграла Уимблдон вместе с чешским теннисистом Цирилом Суком. И еще по одному титула на турнирах Большого шлема она взяла с россиянином Андреем Ольховским – в Париже и Лондоне, а 1996-м, наконец-то, покорила и Australian Open в тандеме с местным теннисистом Марком Вудфордом.

Потенциально Савченко могла еще долго радовать своей игрой на корте. Но сказались выступления на износ во времена Союза у спортсменки начались проблемы со спиной. Сначала она просто клеила на беспокоившее место перцовый пластырь и шла на корт, никому не показывая своих страданий.

Но проблемы усиливались. Писали, что в 1998 году после матчей во Франции в своем номере Савченко не могла нормально стоять. От боли в спине начали отниматься ноги. Иногда даже кашлять было больно, не то что играть. И, по информации в СМИ, в далекой Австралии Лариса нашла знахарку из ее родного Львова, которая помогла ей встать на ноги.

Однако окончательно проблемы со здоровьем никуда не делись. Лариса перенесла очень сложную операцию и в 1999 году ушла из большого тенниса в 33 года…

"В паре же я продолжала играть до конца сезона и вместе с моей хорошей подругой Арантой Санчес-Викарио пробилась в полуфинал US Open. Чуть позже выиграла последний турнир в карьере в Лейпциге. По сути последним моим появлением на корте было участие в итоговом чемпионате сезона среди пар в Нью-Йорке, когда мы с Арантой проиграли только в финале", – отметила Лариса.

Хотя в 2003 году по просьбе капитана женской сборной Латвии Андриса Филимонова все-таки сыграла два парных матча в Кубке Федераций, в которых победила.

РОССИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В УКРАИНУ. Только Савченко завершила карьеру как спортсмен, ее сразу же завалили предложениями по тренерской работе. И самым настойчивым оказался Тарпищев, пригласивший бывшую ученицу в Россию. Дом Савченко был в Юрмале, но она готовила ряд теннисисток из РФ, а с Анастасией Мыскиной у нее завязались дружеские отношения. В 2006 году Лариса уже во втором браке впервые стала мамой и назвала дочь Настей.

С весны 2009 года Савченко работала со Светланой Кузнецовой, выигравшей под ее руководством "Роллан Гаррос".

А в 2016-м Савченко, наконец-то вернулась в Украину по приглашению Международной теннисной академии, где и готовила будущих звездочек. И ее ученица, 17-летняя киевлянка Дарья Снигур прогремела в 2019 году, когда выиграла юниорский Уимблдон.

"После долгого отсутствия я снова попала в родную Украину, получила приглашение от академии МТА. В это время там находилась Даша. Она не похожа ни на кого. Ее рисунок можно будет увидеть только тогда, когда пойдут классные напряженные матчи и как этот человечек оттуда выходит", – рассказывала о своей ученице Савченко.

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