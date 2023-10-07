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"Как выглядит день работы". Долгополов показал, что происходит на фронте. Видео

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
1,8 т.
'Как выглядит день работы'. Долгополов показал, что происходит на фронте. Видео

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, выложил фрагмент своей работы на фронте. У себя в Instagram 34-летний киевлянин разместил видео, где показываются будни ВСУ.

"Как примерно выглядит, день работы. Видео с двух дней. Благодаря разным силам обороны, после нескольких операций, н.п. Лобково и Пятихатки, были освобождены от российских оккупантов. Пехота - короли. P.s- побратим, играющий в свободную секунду в игру", – подписал клип Александр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Долгополов высмеял угрозы Российской Федерации в адрес немецкого концерн Rheinmetall.

"Как выглядит день работы". Долгополов показал, что происходит на фронте. Видео

Ранее Долгополов резко отреагировал на истории "невиновных российских спортсменов", заявив, что на самом деле практически никто из РФ не переживает из-за войны в Украине.

"Как выглядит день работы". Долгополов показал, что происходит на фронте. Видео

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