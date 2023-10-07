'Как выглядит день работы'. Долгополов показал, что происходит на фронте. Видео

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, выложил фрагмент своей работы на фронте. У себя в Instagram 34-летний киевлянин разместил видео, где показываются будни ВСУ.

"Как примерно выглядит, день работы. Видео с двух дней. Благодаря разным силам обороны, после нескольких операций, н.п. Лобково и Пятихатки, были освобождены от российских оккупантов. Пехота - короли. P.s- побратим, играющий в свободную секунду в игру", – подписал клип Александр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Долгополов высмеял угрозы Российской Федерации в адрес немецкого концерн Rheinmetall.

Ранее Долгополов резко отреагировал на истории "невиновных российских спортсменов", заявив, что на самом деле практически никто из РФ не переживает из-за войны в Украине.

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