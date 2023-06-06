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Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
2,0 т.
Варвара Грачева

Шестая ракетка России Варвара Грачева (№41 WTA) получила гражданство Франции, сообщает L’Equipe. По информации местных СМИ, ей осталось дождаться получения французского паспорта, после чего она сможет больше не выступать за РФ.

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Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

22-летняя россиянка живет во Франции более пяти лет, тренируясь в Каннах в теннисной академии Жана-Рене Лиснара.

Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Сообщается, что заниматься сменой гражданства уроженка Москвы начала с 2020 года.

Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

После того, как получит паспорт Франции, Варвара может стать второй ракеткой страны после Каролин Гарсия.

Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов. Например знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции. 

Кирпичникова

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. 25-летняя девушка решила, что будет соревноваться под флагом Дании

Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Мурат Гассиев

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

Виктор Плицев

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