Известная российская теннисистка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Шестая ракетка России Варвара Грачева (№41 WTA) получила гражданство Франции, сообщает L’Equipe. По информации местных СМИ, ей осталось дождаться получения французского паспорта, после чего она сможет больше не выступать за РФ.

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22-летняя россиянка живет во Франции более пяти лет, тренируясь в Каннах в теннисной академии Жана-Рене Лиснара.

Сообщается, что заниматься сменой гражданства уроженка Москвы начала с 2020 года.

После того, как получит паспорт Франции, Варвара может стать второй ракеткой страны после Каролин Гарсия.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов. Например знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. 25-летняя девушка решила, что будет соревноваться под флагом Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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