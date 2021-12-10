'Ради тебя дышу': как звездный француз потерял голову из-за Свитолиной

2021-й стал особенным годом для первой ракетки Украины Элины Свитолиной. И не только благодаря первой в истории страны теннисной медали на Олимпиаде. Незадолго до вылета в Токио-2020 Элина вышла замуж за известного французского теннисиста Гаэля Монфиса. Хотя буквально в феврале пара разошлась под предлогом паузы.

OBOZREVATEL решил вспомнить романтичную историю любви лучшей украинской теннисистки Свитолиной и любимца публики Монфиса.

Свитолина и Монфис были знакомы задолго до начала своего романа, поскольку частенько участвовали в одних и тех же турнирах. Возможно, симпатия со стороны француза была и раньше, но Элина несколько лет встречалась с известным английским крикетистом Рисом Топли. И эти отношения казались очень серьезными – британец познакомил одесситку с семьей, а Свитолина выбрала Лондон своей штаб-квартирой.

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Монфис тем временем тоже не скучал, завязывая отношения с красотками из разных уголков Европы. Правда, с коллегами по корту не встречался с 2008-го – со времен жаркого, но и достаточного скоротечного романа со словацкой блондинкой Доминикой Цибулковой. Пара играла вместе на "Ролан Гаррос" в миксте и украсила обложку L'Equipe.

Но ни одну из своих любимых Гаэль так и не повел под венец. А в начале 2018-го закончились и отношения Свитолиной с Топли. "Просто у меня на первом месте теннис, а у него – крикет", – рассказала про причины разрыва Элина.

По иронии судьбы 2018 год в итоге стал для первой ракетки Украины очень успешным, она выиграла несколько турниров в первой половине сезона, а закрыла его исторической победой на Итоговом в конце октября. А затем в ноябре решила отпраздновать свой успех с друзьями в Париже. И это решение украинки стало судьбоносным.

После того, как Элина выставила фото из Парижа в Instagram, ей тут же написал Гаэль.

"Мы встретились и уже не смогли расстаться. Удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней", – рассказала Элина JS.

Как потом признавалась теннисистка в Гаэле ее покорили доброта и честность: "Он всегда знает правильные слова и понимает, через что я прохожу в теннисе".

А вот мир узнал о начале отношений украинки и на 8 лет старшего француза уже в феврале во время Australian Open-2019, когда во время матча Свитолиной в ее боксе камеры выхватили Монфиса.

"Да, он поддерживает меня, тут нечего скрывать. Надеюсь, мы его еще много раз увидим – и не только в моей ложе, но и на корте... Для вас это был сюрприз? Что же, да, мы встречаемся", – призналась после матча Элина

Вскоре пара создала собственный аккаунт g.e.m.s.life, составив название из своих инициалов. В в шапке профиля честно написали, что не идеальны и в будущем, безусловно, еще будут совершать ошибки.

Первый кризис в украино-французских отношениях наступил всего через несколько месяцев после "Ролан Гаррос", который Свитолина вынуждена была пропустить из-за травмы. О проблемах влюбленных свидетельствовало удаление совместного аккаунта, который вернулся после успешного для Элины Уимблдона, где она впервые дошла до полуфинала.

А затем Элина привезла француза в Украину, чтобы показать ему Киев и родную Одессу, накормить борщом, посетить знаменитую одесскую оперу и покатать на яхте по Черному морю. И француз остался под впечатлением от поездки.

Отношения Свитолиной и Монфиса не испортил даже карантин: они учили друг друга танцевать, осваивать языки, снимали забавные ролики.

А вот возвращение на корт в 2021 году в Австралии едва не поставило точку в этой красивой любовной истории. Монфис проваливал сезон-2021 и не мог понять, как выйти из этого пике. А после вылета с Australian Open даже заплакал.

Свитолина изо всех сил пыталась поддерживать бойфренда, даже написала на камере его имя и нарисовала сердечко после победы в очередном поединке на AO, но состояние Гаэля, видимо не улучшилось и 20 февраля неожиданно для всех пара заявила о своем расставании.

"Мы с Гаэлем решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства для реализации целей", – написала Свитолина в своем Instagram, а общий теннисисты удалили.

Но, видимо, во время этой паузы Монфис понял, что не может потерять Элину. Поэтому уже через несколько недель в разлуке спортсмены снова восстановили общую страничку, на которой появилось сообщение о какую-то загадочную поездку в горы.

А 3 апреля французский теннисист отвез украинскую приму в горы в Швейцарии, а затем выложил фото с обручальным кольцом на пальце Свитолиной и подписал ее: "Она сказала: "Да". Мадам МОНФИС".

"Это было очень неожиданно, я удивлялась происходящему. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и с нами что-то происходит. То, что случилось, стало самым настоящим сюрпризом. Конечно, это был действительно потрясающий момент для нас обоих", – рассказывала потом о своих впечатлениях Элина.

После кольца счастливый француз подарил своей королеве шикарный Mercedes. А свадьба теннисистов состоялась в июле в Женеве.

Торжество посетили 75 гостей, среди которых было много звезд спорта и шоу-бизнеса, в том числе легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, а также американская актриса и певица Кристина Милиан. Как рассказала Элина, праздник обошелся всего лишь в 25 тысяч евро, тогда как за что за свою карьеру украинка выиграла более 18 миллионов.

"С того дня, как ты вошла в мою жизнь, стала причиной, по которой я дышу. Ты – звезды на моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты – любовь всей моей жизни", – признается Монфис в любви своей мадам.

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