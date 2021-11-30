Свитолина свела Кличко и Никитюк на одной сцене в Киеве

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, организовала в Киеве благотворительный аукцион, на котором собрала многих наших известных спортсменов. Несмотря на то, что в последние годы жена французского теннисиста Гаэля Монфиса чаще бывает в Монако, чем в родной Одессе, 26-летняя красавица не забывает о своих корнях.

На мероприятии в столичном отеле Свитолина с помощью своего фонда собирала деньги для создания Национальной академии тенниса для детей, о чем рассказала на своей странице в Instagram. На мероприятие пришел даже бывший боксер Владимир Кличко, который очень редко появляется на публике.

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк вел с боксером не только серьезную беседу, но сумел и рассмешить.

Руководила же всеми хозяйка вечера, которую непросто было узнать в вечернем туалете.

Заглянула в гости к подруге и популярная телеведущая Леся Никитюк.

А лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук даже нашел возможность сфотографироваться с огромной ракеткой.

Кстати, ракетка Свитолиной с олимпийского Токио, с которой украинка завоевала бронзовую медаль, стала одним из главных лотов аукциона.

Также с молотка продавались футболка звездного сербского теннисиста Новака Джоковича, приглашение на закрытую вечеринку в компании с Элиной, билеты на турнир серии "Большого шлема" и другие сувениры.

Сейчас теннис взял паузу, но уже в конце декабря начнется новый сезон. Наша прима тенниса сообщила, что в январе собирается выступить на Открытом чемпионате Австралии – первом в году турнире "Большого шлема".

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Элина Свитолина потроллила мужа и посмеялась над собой.

Недавно Свитолина ответила про смену гражданства после свадьбы с Монфисом.