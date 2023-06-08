'Это позор'. Лучшая теннисистка Беларуси, издевавшаяся над украинками, сенсационно вылетела с Roland Garros

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко (№2 WTA) проиграла чешке Каролине Муховой (46№ WTA) в полуфинале Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

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Все ключевые события поединка состоялись в третьем сете. 25-летняя Соболенко уверенна начала решающую партию, быстро развив свой успех. Лидируя со счетом 5:2 Арина подавала на матч, но чешская теннисистка смогла взять подачу, что стало переломом в игре.

В этот момент букмекеры принимали ставки на успех Муховой с коэффициентом 40. Каролина сосредоточилась, раз за разом наказывала Арину за ее ошибки и выиграла подряд 5 геймов, а с ними и поединок.

После своего успеха 5-я ракетка Чехии не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

В сети болельщики не смогли сдержать эмоций, назвав такую ситуацию позором.

Напомним, что Соболенко является давней поклонницей диктатора Александра Лукашенко, а на турнире встречалась с украинками Мартой Костюк и Элиной Свитолиной.

После победы над Костюк, Соболенко начала паясничать перед зрителями, чем спровоцировала затем освистывание украинской теннисистки.

Подобная ситуация случилась и в игре со Свитолиной. Элина отказалась жать руку белоруске, однако та демонстративно ждала у сетки. В результате трибуны также освистали нашу соотечественницу.

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