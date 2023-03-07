Известный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, назвал идиотом экс-чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко. Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях на турнире в США сфотографировался с другом Рамзана Кадырова.

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У себя в Instagram Долгополов выложил короткое видео, где видно, как Василий обнимается с российским бойцом Исламом Махачевым.

"Вася Ломаченко Za мир, против Vойны. Я не знаю, что еще должно случиться в Украине, чтобы до этого идиота что-то дошло. Спорт вне политики, да, Вася?", – написал Долгополов.

Также Александр припомнил Василию первое и единственное фото в теробороне, куда он записался в феврале прошлого года.

"Сперва фоточка с автоматом, а там война и закончилась. Потом фото в объятиях друга дон-дона. Нет, здесь нет диссонанса, вам это кажется", - отметил воин-теннисист.

Кроме того Долгополов поинтересовался, будет ли реакция на это у тех, кто принимал Ломаченко в ТрО.

Как сообщал OBOZREVATEL, этот поступок украинского боксера вызвал множество негативных отзывов от соотечественников. В интернете призвали лишить Ломаченко гражданства Украины.

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