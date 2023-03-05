Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) получил множество негативных отзывов от соотечественников после его совместных фотографий с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым. Украинец снялся в обнимку с 31-летним уроженцем Махачкалы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 285 в Лас-Вегасе.

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Махачев является членом команды Хабиба Нурмагомедова. После начала полномасштабного вторжения он не сказал ни слова о войне против Украины, а выиграв титульный поединок в UFC в прошлом году, первым делом поехал с чемпионским поясом к Рамзану Кадырову.

"Чемодан и вперед - менять гражданство. Нам это говно не нужно", "Он свой выбор сделал. Перо ему и попутного...", "Депортировать из Украины", – пишут украинские любители спорта.

Очень многие просто в нецензурной форме высказывают все, что думают о Василии.

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