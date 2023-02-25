Знаменитая украинская теннисистка своей внешностью произвела фурор в интернете. Фото
Вторая ракетка Украины Марта Костюк собрала бесчисленное количество восторженных отзывов в Facebook после своего выступления на турнире в Дубае. 20-летняя киевлянка в 1/16 финала победила турчанку Ипек Оз, но большее внимание фанатов привлек внешний вид нашей соотечественницы.
Юзеры не смогли равнодушно пройти мимо роскошной внешности 51-й ракетки мира. Пользователи восхищаются сексуальными и спортивными формами украинки, заваливая ее в комментариях признаниями в любви.
OBOZREVATEL предлагает и своим читателям полюбоваться великолепной Мартой.
Также стоит обратить внимание и на ранние снимки украинской теннисистки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Костюк вместе с другой украинской теннисисткой Лесей Цуренко решила порадовать всех наших воинов и не только своими прекрасными фигурами. Киевлянки на отдыхе в Италии снялись в откровенных купальниках.
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