Бросила парня из России после начала войны: украинская теннисистка шокирована поведением представителей РФ и Беларуси

Украинская теннисистка Марта Костюк была шокирована поведение российских спортсменов после вторжения РФ в Украину. Они все отвернулись и перестали здороваться. К тому же после начала войны Марта рассталась со своим российским парнем.

В комментарии ua.tribuna.com Костюк, которая сейчас занимает 52 строчку в мировом рейтинге рассказала про поведения представителей РФ после начала войны. Также она отметила, что публично Украину поддержали только полячки и чешки.

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"У нас было много друзей-теннисистов из россиян, с которыми мы общались, тренировались. Мы ожидали, что когда увидимся, они к нам подбегут, скажут: "Какой ужас. Мы все в шоке. Возможно, вам нужно как-то помочь". Но мы приезжаем в Индиан-Уэллс, а с нами не здороваются, не подходят. Имею в виду русских и белорусов. Мы все в шоке, это ужасающие ощущения. Первое мнения – они реально все это поддерживают. Таково их поведение", – считает Марта.

После такого красноречивого поведения россиянок украинские теннисистки пошли в офис WTA и потребовали исключить их из соревнований. Но там никак не отреагировали, не начали никакого расследования. Это шокировало девушек еще больше.

Марта признается, что было ощущение, будто они против всех. Публично украинок поддержали только поляки и чехи.

Тем не менее после слухов, что россиян и беларусов не пустят на британский турнир Большого шлема – Уимблдон – украинские теннисисты выпустили заявление и потребовали от них высказать свое отношение к войне в Украине и режимам Путина и Лукашенко. А в случае их молчания – отстранить всех теннисистов РФ и Беларуси от соревнований.

Также Костюк призналась, что рассталась с парнем из России.

"Что касается моих отношений с российским теннисистом, то мы давно разошлись. В конце прошлого года я начала встречаться с еще одним представителем России, а к моменту начала войны мы даже были вместе. Но для меня сразу стало ясно, что эти отношения не могут существовать. И через неделю мы разошлись", – призналась Марта.

Ранее киевлянка Костюк заявила, что не хочет считаться в России "соотечественницей", поэтому теперь будет разговаривать только на украинский язык.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Костюк возмутилась поведением российских теннисистов из-за войны. 19-летняя киевлянка считает, что все высказывания представителей РФ сводятся к дежурным словам, а на самом деле они лишь обеспокоены западными санкциями.