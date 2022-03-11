'Их единственная проблема': украинка Костюк возмутилась поведением российских теннисистов из-за войны

Украинская теннисистка Марта Костюк жестко высказалась относительно выступления российских спортсменов в соревнованиях. 19-летняя киевлянка подчеркнула, что все высказывания представителей РФ сводятся к дежурным словам, а на самом деле они лишь обеспокоены западными санкциями.

Об этом сама Костюк заявила в комментарии изданию The Times of India. В качестве примера она привела решения руководителей в других видах спорта, где россиян на фоне вторжения РФ в Украину исключили из соревнований.

"Я не согласна с предпринятыми ограничениями. Посмотрите на другие виды спорта, посмотрите на большой спорт, что они сделали, вот и все. Ты не можешь быть в нейтральном статусе. Все эти заявления "Нет войне" причиняют мне боль, потому что в них нет смысла. Видеть российских игроков на турнирах мне очень больно. И видеть, что их единственная проблема – неспособность перевести деньги и прочее, – а это то, о чем они говорят, – неприемлемо для меня", – подчеркнула Костюк.

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Отметим, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) позволили представителям РФ выступать под нейтральным статусом без национальной символики.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка мира Даниил Медведев отказался от использования российского флага в социальной сети Instagram.