666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери извинилась за то, что выступала в паре с россиянкой Александрой Пановой на Открытом чемпионате Великобритании WImbledon-2023. 30-летняя уроженка Осло вместе с представительницей страны-агрессорки вылетела с турнира уже во втором круге.

Видео дня

В интервью порталу SVT Sport Эйкери назвала ошибочным решение заявиться на соревнования в Лондоне с россиянкой, чья страна ведет преступную войну против Украины. 666-я ракетка мира в одиночном разряде и 55-я в парном подчеркнула, что выступает против вторжения РФ.

"Мне очень жаль. Оглядываясь назад, я бы хотела, чтобы задумалась о своем решении раньше, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая происходящее в мире. Я полностью поддерживаю Украину. Я категорически против вторжения в Украину и сочувствую украинцам, которые страдают", – сказала Эйкери.

Напомним, украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей WImbledon-2023 в смешанном парном разряде, чего никогда не удавалась представителям нашей страны. А россиянка Мирра Андреева устроила демарш после поражения от американки Мэдисон Кис. За свое поведение она была наказана крупнейшим штрафом на турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская теннисистка Мирра Андреева не намерена больше представлять родную страну на международных соревнованиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!