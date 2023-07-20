newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
2,1 т.
666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери извинилась за то, что выступала в паре с россиянкой Александрой Пановой на Открытом чемпионате Великобритании WImbledon-2023. 30-летняя уроженка Осло вместе с представительницей страны-агрессорки вылетела с турнира уже во втором круге.

Видео дня

В интервью порталу SVT Sport Эйкери назвала ошибочным решение заявиться на соревнования в Лондоне с россиянкой, чья страна ведет преступную войну против Украины. 666-я ракетка мира в одиночном разряде и 55-я в парном подчеркнула, что выступает против вторжения РФ.

666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023
666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

"Мне очень жаль. Оглядываясь назад, я бы хотела, чтобы задумалась о своем решении раньше, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая происходящее в мире. Я полностью поддерживаю Украину. Я категорически против вторжения в Украину и сочувствую украинцам, которые страдают", – сказала Эйкери.

666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023
666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

Напомним, украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей WImbledon-2023 в смешанном парном разряде, чего никогда не удавалась представителям нашей страны. А россиянка Мирра Андреева устроила демарш после поражения от американки Мэдисон Кис. За свое поведение она была наказана крупнейшим штрафом на турнире.

666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023
666-я ракетка мира назвала провальным решение играть в паре с россиянкой на Wimbledon-2023

Как сообщал OBOZREVATEL, российская теннисистка Мирра Андреева не намерена больше представлять родную страну на международных соревнованиях. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!