Впервые в истории! Украинская теннисистка выиграла Wimbledon-2023

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Wimbledon-2023 в миксте. Вместе со своим партнером – Мате Павичем из Хорватии – 31-летняя уроженка Днепра победила дуэт Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) 6:4, 5:7 (9:11), 6:3.

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Отметим, что впервые в истории нашей страны украинка выиграла взрослый финал Wimbledon в парном смешанном разряде. Последний раз Украина брала титул на турнире Большого шлема 15 лет назад, когда Екатерина и Алена Бондаренко победили дуэт Азаренко/Пеер в финале Australian Open-2008.

Ключевым в первом сете финала в Лондоне стал 7-й гейм, где украина-хорватская пара сделала брейк. Во второй партии на корте шла равная борьба, которая завершилась на тай-брейке. У Людмилы и Павича был матчбол, однако они не смогли его реализовать.

Все решилось в третьем сете, где при счете 4:3, наша соотечественница и ее партнер сделали брейк.

Напомним, что в полуфинале Киченок и Павич одолели британский дуэт Джонни О'Мара / Оливия Николс 7:6, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале украино-хорватский дуэт, посеянный на турнире под седьмым номером, был сильнее пары Николя Маю из Франции и Анны Данилиной из Казахстана – 6:3, 6:4. Для победы Киченок и Павичу хватило 70 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале женского одиночного разряда Wimbledon, украинка Элина Свитолина проиграла чешке Маркете Вондроушовой.

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