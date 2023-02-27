Звезда российского спорта потерял флаг РФ и финишировал с палкой. Видео позора

Лучший ліжник России Александр Большунов угодил в позорную ситуацию во время финиша в скиатлоне на соревнованиях "Чемпионские высоты". Спортсмен хотел завершить гонку с флагом страны-агрессора в руках, однако в итоге пересек ленточку с древком в руках.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Большунов по ходу дистанции сумел сильно оторваться от своих соперников, что позволило ему не только спокойно закончить гонку, но и сделать это по-чемпионски.

После выхода на финишную прямую лыжнику трехкратный олимпийский чемпион получил от одного из зрителей флаг Российской Федерации. Большунов размахивал символикой страны-агрессора, однако в какой-то момент из-за порыва ветра стяг слетел с шеста и оказался на снегу.

Лыжник не понял, что произошло и продолжал двигаться по трассе. В итоге он обратил внимание на отсутствие флага лишь после финиша. Большунов обернулся и улыбнулся, увидев знамя на трассе. Отметим, что уроженец Брянской области опередил ближайшего преследователя и главного соперника Сергея Устюгова на 33 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Большунов и Сергей Устюгов до крови и потери сознания столкнулись друг с другом во время спринта на Кубке России. А между РФ и Беларусью возник громкий скандал в биатлоне.

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