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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков (34-10) уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу (12-2) в главном поединке вечера турнира UFC Fight Night 204. Бой состоялся в Лондоне на арене О2 и завершился в первом же раунде.

С самого начала ощущалась колоссальная разница в подготовке между бойцами.

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33-летний москвич выглядел абсолютно разобранным и ничего не мог противопоставить приемам 28-летнего оппонента.

Британец вёл себя очень агрессивно и уже на первой минуте перевёл Волкова в партер. Александр пытался активно защищаться, но пропустил несколько ударов локтями.

Волкову удалось выбраться и в стойке нанести несколько ударов британцу, однако вскоре Аспиналл вновь легко повалил Волкова и без проблем забрал руку, победив болевым приемом.

Российские болельщики в комментариях не смогли сдержать эмоций, назвав выступление своего соотечественника позором. Также фанаты отметили низкий уровень россиянина, сравнив его с мешком с картошкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году главный поединок турнира UFC Fight Night 184 прошел на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе между Волковым и Алистаром Оверимом (47-19) завершился нокаутом от русского бойца во втором раунде.

До этого Волков встречался в октябре 2020-го с Уолтом Харрисом. Бой на UFC 254 завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

В июне 2020 года поединок Волков – Блейдс завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего американца.