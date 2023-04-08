Знаменитая украинская гимнастка под ''Стефанию'' произвела фурор на турнире в Болгарии. Видео

Украинская гимнастка Кристина Пограничная стала бронзовой медалисткой в многоборстве на международном турнире в столице Болгарии. 19-летняя львовянка произвела настоящий фурор в Софии, исполнив упражнение с обручем под знаменитый хит "Стефания" от KALUSH.

Видео дня

За это выступление наша соотечественница получила оценку 33.350 балла, что позволило ей финишировать третьей. Первые две строчки пьедестала заняли хозяйки соревнований Ева Брезалиева и Татьяна Воложинина.

7-ю строчку в этой дисциплине заняла еще одна украинка Полина Городничая

Отметим, что Пограничная квалифицировалась в финал с булавами (3), также она – первая запасная в финале с лентой. Городничая квалифицировалась в финалы с булавами (4) и лентой (4). Кристина

Таким образом в воскресенье, 9 апреля, Кристина примет участие в трех финальных выступлениях (обруч, мяч, булавы), а Полина – в двух (булавы и лента).

Как сообщал OBOZREVATEL, Пограничная стала участницей скандала на Олимпиаде-2020. Комментируя свое выступление на Играх в Японии спортсменка призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!