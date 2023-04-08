Знаменитая украинская гимнастка под "Стефанию" произвела фурор на турнире в Болгарии. Видео
Украинская гимнастка Кристина Пограничная стала бронзовой медалисткой в многоборстве на международном турнире в столице Болгарии. 19-летняя львовянка произвела настоящий фурор в Софии, исполнив упражнение с обручем под знаменитый хит "Стефания" от KALUSH.
За это выступление наша соотечественница получила оценку 33.350 балла, что позволило ей финишировать третьей. Первые две строчки пьедестала заняли хозяйки соревнований Ева Брезалиева и Татьяна Воложинина.
7-ю строчку в этой дисциплине заняла еще одна украинка Полина Городничая
Отметим, что Пограничная квалифицировалась в финал с булавами (3), также она – первая запасная в финале с лентой. Городничая квалифицировалась в финалы с булавами (4) и лентой (4). Кристина
Таким образом в воскресенье, 9 апреля, Кристина примет участие в трех финальных выступлениях (обруч, мяч, булавы), а Полина – в двух (булавы и лента).
Как сообщал OBOZREVATEL, Пограничная стала участницей скандала на Олимпиаде-2020. Комментируя свое выступление на Играх в Японии спортсменка призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.
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