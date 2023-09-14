'Запретили право голоса': в России назвали МОК 'фашистской организацией'

Вице-президентка Федерации синхронного плавания России (ФСПРФ) Ольга Павлова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха в допинговых скандалах в мировом спорте. Она обвинила организацию в дискриминации по национальному признаку из-за наказания главной тренерки сборной РФ Татьяны Покровской.

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Об этом Павлова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Член партии "Единая Россия" назвала МОК "фашистской организацией", забыв о преступной войне РФ против Украины и государственной системе допинга, которую организовала страна-агрессорка.

"Покровская много лет на международной арене показывала душу России, танцы на воде. Теперь она отстранена, потому что международное движение с Томасом Бахом погрязло в коррупции, "проржавело", погрязло в допинговых скандалах, это сегодня по сути уже фашистская организация. Люди из World Aquatics запретили россиянам даже право голоса, разговаривать в микст‑зонах, давать интервью. На какие соревнования должны ехать наши спортсмены, если они должны пройти отбор, но половина команды просто ликвидирована", – сказала Павлова.

Ранее Покровская назвала отстранение сборной России от международных соревнований местью за победу на шести Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

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