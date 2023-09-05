'Это беспредел!' Тренер сборной России назвала отстранение местью за победу на шести ОИ

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская пришла в ярость из-за условий допуска представителей РФ к международным соревнованиям. Она назвала беспределом отстранение страны-агрессорки в командных соревнованиях и участие в личных турнирах только по одному атлету.

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Об этом Покровская заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Наставница российских синхронисток выразила уверенность в том, что спортсменов из РФ наказали не из-за военной агрессии их страны в отношении Украины, а за то, что "на протяжении 20 с лишним лет на шести Олимпиадах мы одерживали победы".

"Все рассчитали, чтобы мы ничего не выиграли. Так нельзя – смешали спорт с политикой. Горько, конечно, но ничего, мы сильные, мы вернемся. Все равно справедливость восторжествует. Нас наказали за то, что на протяжении 20 с лишним лет на шести Олимпиадах мы одерживали победы. За это нас просто отсекли от всех соревнований. Это беспредел!" – сказала Покровская.

Ранее специалистка набросилась с оскорблениями на украинцев, которые "не знают, какой способ лучше испортит жизнь россиянам", и зомбированы пропагандой. Накануне Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию. Таким образом, на Олимпиаду-2024 в Париже не смогут квалифицироваться российские синхронистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

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