За границей авто сбило насмерть вице-чемпиона Украины и члена олимпийской сборной по велоспорту

Вице-чемпион Украины в парной гонке на 25 км и призер чемпионатов Украины велосипедист Павел Кобзарь погиб в аварии. О трагедии сообщил в Facebook представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов.

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Он не раскрыл подробности трагедии, лишь уточнив, что 19-летнего спортсмена из Киевской области сбила машина, когда он находился за границей.

"Трагедия произошла далеко за пределами Украины. Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных", – написал Касьянов, указав номер карты отца погибшего украинца: 4149499995625561 (Кобзарь Михаил Васильевич).

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