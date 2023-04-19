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За границей авто сбило насмерть вице-чемпиона Украины и члена олимпийской сборной по велоспорту

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
4,2 т.
Павел Кобзарь

Вице-чемпион Украины в парной гонке на 25 км и призер чемпионатов Украины велосипедист Павел Кобзарь погиб в аварии. О трагедии сообщил в Facebook представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов.

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Он не раскрыл подробности трагедии, лишь уточнив, что 19-летнего спортсмена из Киевской области сбила машина, когда он находился за границей.

За границей авто сбило насмерть вице-чемпиона Украины и члена олимпийской сборной по велоспорту

"Трагедия произошла далеко за пределами Украины. Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 000 евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных", – написал Касьянов, указав номер карты отца погибшего украинца: 4149499995625561 (Кобзарь Михаил Васильевич).

За границей авто сбило насмерть вице-чемпиона Украины и члена олимпийской сборной по велоспорту
За границей авто сбило насмерть вице-чемпиона Украины и члена олимпийской сборной по велоспорту

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