За донат на ВСУ. В России арестовали подругу экс-чемпиона мира по боксу, прилетевшую из США навестить родственников. Видео

Российскую подругу бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Хердена (28-3-1, 12 КО) арестовали в России. О задержании Ксении Карелиной южноафриканский боксер написал у себя в соцсетях.

"Пожалуйста, молитесь. Россия задержала мою девушку. Мы боремся за тебя и любим тебя, Ксения", – сказал Херден.

Новость о ее аресте появилась во вторник, после того, как несколько российских агентств опубликовали видео, на котором изображена женщина в зале суда в наручниках и с завязанными глазами. Когда было снято видео, пока неизвестно.

Группа "Первый отдел", состоящая из юристов, занимающихся делами о шпионаже и государственной измене, сообщила, что ФСБ арестовала Карелину за перевод 51,80 доллара из американского банка в украинский благотворительный фонд "Razom". Транзакция была сделана 24 февраля 2022 года.

ФСБ утверждает, что средства, внесенные Карелиной, "были использованы Вооруженными Силами Украины для приобретения тактических медицинских средств, оборудования, средств нападения и боеприпасов".

Карелине грозит от 12 лет до пожизненного заключения по статье о государственной измене (275 УК РФ).

Накануне 2024 года Карелина отправилась в Екатеринбург, чтобы повидать родителей. 27 января Ксению задержал полицейский патруль за "мелкое хулиганство", судья дала срок — 14 суток, а в конце этого срока Хавана стала обвиняемой уже по новой статье. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал ее 8 февраля на два месяца.

32-летняя Ксения Карелина, модель и балерина, является уроженкой Екатеринбурга. Девушка в 2016 году иммигрировала по рабочей/учебной визе в США.

C 2019 года Ксения работала менеджером в спа-комплексе в Лос-Анджелесе. В 2021 году она получила второе гражданство США.

Летом 2023-го она вышла замуж за Евгения Хавану из Балтимора, штат Мэриленд, но вскоре развелась, сохранив дружеские отношения с бывшим мужем.

"Мы все в шоке", — сказала в интервью Русской службе "Голоса Америки" бывшая свекровь Ксении, Элеонора Среброски.

"Она настолько светлый и хороший человек, что я не знаю, кто в этом мире скажет что-нибудь плохое о ней, — говорит Среброски о Карелиной. — Это доброе сердце, это трудолюбивая девочка. Это красавица, умница, танцовщица, стремится всегда реализовывать свои планы и делать счастливыми всех вокруг".

Ксения Карелина свой арест обжаловала. Заседание по апелляции назначено на 29 февраля.

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