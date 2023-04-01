Олимпийская чемпионка по фигурном катанию Татьяна Навка прокомментировала решение правительства Украины бойкотировать турниры с участием россиян. В интервью пропагандистскому изданию "Матч ТВ" супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, заявила, что значение украинских спортсменов для мирового спорта очень мало.

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"Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров", - сказала 47-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр).

Такое пренебрежительное отношение к украинца вызвало возмущение у болельщиков.

"Навка. Место рождения - Днепропетровск, Украина. Про таких говорят - манкурт", "На минутку - эта мерзкая особа сама родом из Украины. По сути вместе со своим муженьком вредитель и тут, и там", - пишут юзеры.

Другие интересуются, понимает ли Навка, что все гранды и финансирование своих проектов она получала и осуществляла с использованием злоупотреблений служебным положением, и что это приведет ее однозначно в итоге к тюрьме?

Поклонники спорта из РФ низко оценивают интеллектуальные способности Навки.

Комментаторы считают, что Навке четко показали разницу между Россией и Украиной.

"Прекрасный пример между тем как одни отказались сами, а других пнули под зад и они скулят у двери, чтобы пустили обратно", - отмечают фанаты.

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