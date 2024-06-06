Безумный успех, победа над страшной болезнью и переезд в Чернигов. Куда исчез главный телесиноптик Украины Николай Луценко

Николай Луценко – один из известнейших ведущих прогнозов погоды на украинском телевидении. На его программе "Миколина погода" выросли целые поколения, а знаменитую фразу "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди" знает каждый украинец.

В интервью OBOZ.UA телеведущий, который уже находится на пенсии, однако продолжает работать, рассказал, почему продал имущество в Киеве и уже почти десять лет проживает в Чернигове. А также вспомнил вместе с нами самые успешные страницы своей жизни и те, о которых особенно не любит рассказывать.

"Уехал из этого змиевого города, – шутит Луценко, вспоминая свою жизнь в столице. – Живу в Чернигове – и, знаете, он такой классный! Очень красивый и душевный город. Для пенсионеров – просто супер (смеется). Когда приезжаю в Киев по делам, бегу как можно скорее домой. Киев очень много отнимает энергии".

"Сейчас я разговариваю с вами, находясь на даче, – продолжает телеведущий. – Вы бы видели, как у меня здесь красиво! Все в ампельных цветах, свисающих, как в садах Семирамиды. Дубовая роща рядом. А какой воздух! И от порога оттуда до квартиры в Чернигове – всего 10 километров. Вы понимаете, что это такое? А жилье у меня в самом центре. Очень рад, что в свое время принял такое решение: переехать сюда. Киевскую квартиру продал. Я человек из села, люблю травку".

Николай Луценко родом из Качановки Черниговской области, где находится легендарный одноименный историко-культурный заповедник – дворцовый ансамбль и парк дворянской усадьбы.

"Я жил напротив этого дворца, каждый день созерцал эту красоту, – говорит телеведущий. – Детство прошло в лесах, в полях, на озере. А когда приехал в Киев – кругом бетон. Разные были у меня квартиры, как-то даже купил большую сдуру, с лоджиями. Очень захотелось элитную, в депутатском доме. А там дом на доме – и ничего совершенно не видно. Как напала на меня депрессия! Повесил в доме все зеленое, вроде чуть-чуть попустило. Но все равно я со временем продал жилье и пообещал себе, что больше никогда так не буду делать".

"А здесь, в Чернигове, у меня прямо с балкона можно ловить рыбу, – продолжает Луценко. – Дом находится у реки. Узнают ли меня местные жители? Сейчас они уже привыкли, а раньше удивлялись. Знаете, мне даже неприятно было, когда спрашивали: "Вы что сюда переехали из Киева?" Хотелось стукнуть за такое. Говорю: "Люди добрые, а почему вы себя так не уважаете? Вы живете в одном из самых прекрасных городов Украины, а не хотите замечать эту красоту. Дороги классные, красивые кафешки, модные магазины – европейский город. А я знаю, о чем говорю, потому что много путешествую по Европе".

"Мне кажется, что сейчас во многих украинских городах можно жить хорошо, главное собраться с мыслями, прикинуть, что вы там можете делать. А то, что все хотят попасть в Киев, – это пережиток советчины. Вы видите, что в результате случилось? Киев уже опух, бедный. Я ведь старше вас, заехал в столицу, когда еще там нельзя было работать без прописки. Апартеид какой-то – это вообще было. Но сам город виделся – няшным, небольшим, компактным. Киев пах хлебом. А сейчас, смотрите – тянется от Броваров до Белой Церкви. Как метеоролог вам говорю, его продуть невозможно – смог, как в Пекине. Над Киевом постоянно висит коричневая шапка. Вы не замечали? А потом думаем, откуда у нас проблемы со здоровьем".

Николай Луценко говорит, что полномасштабная война застала его на родной Черниговщине: "Сначала мы даже не понимали, насколько это серьезно. Нам же говорили, что все нормально, все поедем на шашлыки. Я же верил... А потом началось – то слева, то справа от дома падают снаряды. То один дом пылает, то другой. И взрывы без перерыва – спать нельзя, ничего нельзя делать. В магазинах все пропало, хорошо, что я запасливый – еще и соседям продукты раздавал. А однажды вечером, помню, сижу в квартире и слышу – над нами самолет летит. И бомба от него уже отцепилась, а она так страшно свистит, когда летит. Думаю: "Ну, это уже последние мои минуты". Но она ударила не по нашему дому, а чуть дальше – на площади. Перебило все коммуникации, свет пропал, тепло. Говорю: "Все, надо выезжать". Забрал соседей, сели в машину – уехали".

Луценко вспоминает, что их очень тепло приняла в Тараще Киевской области тероборона: "Мама родная так не встречает! Накормили, поселили – если они прочтут этот текст, большое спасибо им еще раз. Дальше были другие места, но мне почему-то казалось, что это не надолго. Наши ребята так мужественно сопротивлялись – как тигры. В конце апреля выгнали оккупантов из Чернигова, и мы вернулись домой. Возле моего дома некоторое время, к слову, тоже была тероборона. Я предлагал ребятам помощь, говорят: "Батя, иди домой!" Наши ребята – золото!"

Официально главный синоптик Украины уже много лет на пенсии, но продолжает работать: "Есть работа – чаще дублирование. Очень люблю своего мистера Пинга из "Панды Кунг-Фу" – приемного отца главного героя. Иногда предлагают какие-то разовые акции. Недавно, например, взялся за благотворительную рекламу, с помощью которой будут собирать средства на дроны. Пригласили в Киев, снялся бесплатно".

А вот Гомера Симпсона, которого тоже озвучивал в кино, вспоминает не с таким удовольствием: "Я не помню его уже, вот честно. Работал добросовестно, старался. Но после выхода мультфильма на широкие экраны на меня вылилось много хейта, потому что поклонники не могли простить продюсерам, что в кино озвучивать Гомера взяли меня, а не Евгения Малуху, который был его голосом в мультфильмах на М1. Он действительно озвучивал очень хорошо, однако американским заказчикам тогда почему-то не понравился его голос".

Телеведущий говорит, что денег на жизнь ему сейчас хватает: "Честно скажу, пенсию я заработал очень неплохую. Работал много – и все набело. Пенсия получилась просто европейская. А потом началась вся эта история с гривней, и мне осталась половина того, что назначили, если перевести в доллары. А к валюте многое привязано – лекарства, например. Вот недавно серьезную операцию перенес – заплатил. Конечно, люди, получающие по пять тысяч гривен, могут упрекнуть, что я слишком прибедняюсь. Нет, я не жалуюсь – мне хватает".

Николай Луценко не очень любит вспоминать одну из страниц своей жизни, но так случилось, что в 2017 году его жизнь разделилась на до и после – он пережил инсульт. Из-за болезни у телеведущего отняло речь.

"Инсульт случился очень быстро, – вспоминает Луценко. – Проснулся среди ночи, а комната будто плывет куда-то. Не могу подняться, не могу говорить. Хорошо, что был в квартире не один. Скорая приехала буквально через пять минут, а в больнице меня очень быстро взяли в оборот. Но говорить не мог – только одни матерные слова из меня вылезали. Не знаю почему, в жизни я не использую эту лексику. Врачи смеялись: "Если матерится, то будет толк". Потом последовала реабилитация – иногда небольшой текст повторял перед эфиром дома по сто раз. И, знаете, вот после инсульта я стал задумываться о том, что хочу уехать из Киева. Везде – квесты, квесты. Даже попасть из точки А в точку Б на автомобиле – это стресс, понимаете? Меня это все стало здорово доставать. А в Чернигове у меня нет пробок от слова "совсем". Мне комфортно".

– Николай, а когда последний раз говорили свою знаменитую фразу из программы "Миколина погода"?

– Вот сейчас вам скажу: "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Нехай вам щастить і будьте здорові!" – декламирует со своей фирменной интонацией. – Эта фраза у нас всех была как мантра. Придумала ее наша первая редактор Елена Костенко. Через некоторое время мы даже пробовали от этих слов отказаться, но из-за звонков от возмущенных зрителей вернули в программу. Чего мы только не придумывали в этой программе!

Николай Луценко, профессиональный актер, рассказывал с экранов телевизоров о погоде в роли разных персонажей. Он сыграл столько ролей, сколько не снилось многим коллегам по актерскому цеху: от Отелло, Дездемоны и Остапа Бендера до Новогодней елки. Сам он шутит, что переиграл все, и добавляет: "Разве что кроме плоскостопия".

Параллельно работал в Театре юного зрителя. Активно снимался в кино. Особенно гордится ролью всемирно известного голландского режиссера Йоса Стеллинга в фильме "Душка", который был номинирован на "Оскар". К слову, в этой картине снималась еще одна знаменитая украинская телеведущая – Руслана Писанка.

"С Русей нам очень хорошо работалось – и на съемочной площадке, и перед телекамерой, – вспоминает Луценко. – Я ее помню еще маленькой, когда бегал Карлсоном в программе "Мультфильм на заказ" на УТ-1. А она приходила к папе – известному киевскому оператору. Хорошенькая была, как куколка. А потом прошло время – и она уже такая женщина выплыла на телевидении. А потом мы на радио "Ретро" вместе работали – вели прогноз погоды. Однажды я записывался, а она тоже приехала. А тогда как раз был период, когда Руся активно похудела после участия в "Взвешенных и счастливых". Она начала переживать, что не успеет записать свои реплики, потому что очень спешит. Я пообещал, что закончу как можно быстрее: "Одна строчка буквально осталась". Она: "Я подожду". И вышла из студии. Я дописал, выбегаю: "Где там наша анорексичка? Заходи!" Она так смеялась! Руслана была очень светлым человеком. Такая, как в жизни, была и на экране".

– В картине "Душка" с вами снимался еще один известный актер, который на протяжении жизни во многих интервью называл себя "живущим в Москве киевлянином". Это актер Сергей Маковецкий, который с начала полномасштабного вторжения ни словом не обмолвился о войне в Украине.

– Знаете, что я думаю по этому поводу? Всегда нужно ставить себя на место человека, которого хочешь осудить. Мне кажется, что он не поддерживает российскую агрессию, потому что если бы поддерживал, говорил бы об этом. Тем, кто за Путина, там сейчас очень хорошо живется. А еще смотрите, допустим, такое: он не поддерживает войну. Но сказать это публично, значит – перечеркнуть всю свою жизнь там, а другой у него уже нет, понимаете? Нам легко говорить, осуждать. Мы ничего не боимся. И, сказать откровенно, не очень-то и ценим, в какой свободной стране живем. А там… Это даже не 37-й год, ужаснее. Они лезут в душу, в переписку, в каждую щель твоей личной жизни. Я Советский Союз пережил, знаю, как это происходит. Но посмотрите, как пропаганда въедается людям в мозги: 80 процентов россиян за то, чтобы убивали украинцев. Массовое помутнение разума, страна мракобесия. У меня есть друзья оттуда, которые говорили: "Так вам и нужно, потому что в Украине одни нацики". А они жили в свое время в Киеве, имеют здесь родственников. Вот это, я считаю, страшно, а когда человек молчит – это другое.

– Разговаривая с вами, кажется, что вы все время находитесь на невероятном позитиве. Это действительно так?

– Всегда быть жизнерадостным невозможно. У каждого из нас время от времени возникают проблемы. На экране люди привыкли меня видеть всегда улыбающимся и чрезвычайно энергичным. Но, как и у любого другого человека, у меня бывали в жизни разные периоды.

Знаете, я иногда могу покричать, поругаться, правда-правда. Вот, например, однажды в моем подъезде перегорела лампочка, но, чтобы ее поменять, нужна была помощь электрика, потому что светильник имел непростую конструкцию. Я обратился к нему. Говорит: "На днях сделаю". Проходит неделя – ничего. Встретил, он: "Я завтра подбегу". Проходит месяц, два – так по темному и иду вечером домой. И тут однажды я его встречаю во дворе. Вот в эти минуты он очень многое о себе услышал – сам такого не ожидал. Я выкричался и ушел – а он встал на месте, как вкопанный. Я сел в машину, подходит: "А вы на экране совсем другой!". Говорю: "Вот так-то". И уехал. Прихожу – уже сделал свет.

Иногда и так нужно. Но когда люди нормально к тебе, то и я с ними так же. Я очень не люблю жаловаться, и не нравится, когда это делают другие. Например, звоню кому-то, а мне начинают рассказывать обо всех своих проблемах. Ну не надо! Тебе плохо? Не бери трубку! Отдохни, переключись на что-нибудь приятное. Транслируй позитив – и получишь его в ответ. Ты должен быть интересным, быть успешным – люди это любят.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с телеведущим Славой Соломкой – об известных друзьях, выбравших Россию, своей зарплате на телевидении и встрече с сестрой, которую никогда не видел

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!