'Теперь я недогражданка Украины': харьковскую волонтерку, сын и муж которой служат в армии, могут депортировать в Россию

Украинскую волонтерку Алевтину Жилину – жену нацгвардейца, мать военнослужащего и полицейской – могут депортировать в Россию.

Причина – Государственная миграционная служба Украины отказывает ей в продолжении украинского гражданства. Там считают, что война не является для Алевтины поводом не съездить в российское консульство, чтобы решить вопрос об отказе от российского паспорта.

Аргументы, что женщину за ее публичную проукраинскую позицию на территории РФ могут задержать и устроить показательное судилище, не принимаются.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Постоянно отказывались принимать документы

Алевтина Жилина постоянно живет в Украине с 2002 года. Здесь родились ее сын и дочь, здесь живут ее родители.

"Мой отчим – украинец. Мы долго жили на севере еще при СССР, потом родители купили в Харькове половину дома и в 1991 году окончательно переехали сюда, мама получила украинский паспорт. Я училась здесь в училище. Для себя я решила, что не хочу жить нигде, кроме Харькова", – вспоминает Алевтина.

Однако жизнь сложилась так, что несколько лет она еще прожила в России, вышла замуж. Но после рождения второго ребенка с мужем развелась и окончательно осталась в Харькове.

Прожив несколько лет в Украине, Алевтина не раз пыталась подать документы на гражданство.

"Однако каждый раз мне отказывали, документы не принимали. Во второй раз я вышла замуж за украинца. Мы пришли в 2018 году в наш районный отдел ГМС в Харькове, и снова мне пытались отказать. Только когда мы пригрозили, что обратимся к СМИ, там спохватились. Документы я отдала, и после этого несколько лет была тишина", – рассказывает Алевтина.

Из российского посольства она может просто уже не выйти

По словам адвоката Ангелины Чуприны, документы Алевтины просто игнорировали.

"Таких документов там много. Мы писали обращение в Офис президента о том, что Алевтина Жилина не хочет находиться в гражданстве России, что она презирает эту страну, считает ее преступной. И получали отписки о том, что у президента нет никаких обязательств касательно того, подписывать документы на гражданство или нет, а также объяснять свои действия", – говорит адвокат.

В начале полномасштабной войны Алевтина Жилина нашла в своем почтовом ящике письмо с сообщением о том, что ей предоставлено украинское гражданство.

"Она с 2018 года просила гражданство, ей не давали. Но по закону это гражданство было временным, на два года. За это время ей нужно было отказаться от российского гражданства. Раньше этого сделать она не могла, иначе осталась бы лицом без гражданства", – говорит Чуприна.

Однако выполнить требования закона оказалось невозможным. Посольство РФ в Украине закрыто из-за войны. Выехать за границу – туда, где есть российское консульство, чтобы оформить документы там, она не может, поскольку ее российские документы уже не действуют. К тому же муж и дети Алевтины служат.

"Я оказалась в тупике. Выехать, например, в Польшу, где есть российское консульство, я не могу из-за документов. Да и просто боюсь. Потому что мне рассказывали, что, войдя в российское представительство, оттуда я могу не выйти. Меня могут задержать, потому что я украинская волонтерка и имею проукраинскую позицию. Мой муж и мой сын – военнослужащие.

С первых дней полномасштабного вторжения Алевтина работает в волонтерском центре "Европейские традиции благотворительности" (ЭТОС) в Харькове. Организация помогает гражданским, госпиталям, военным. В основном они раздают пищу, лекарства, средства гигиены, одежду.

Кроме того, Алевтина никогда не скрывала своего отношения к России и ее агрессии против Украины. На ее странице есть фото, где она топчет российский флаг, и пишет, что Россия – страна-преступник.

Муж Алевтины 24 февраля 2022 года добровольно пошел защищать Украину, попал в Национальную гвардию, в минометную батарею. Их подразделение прошло Бахмут, Соледар, в последнее время воевали на Запорожском направлении, сейчас под Липцами.

Сын еще в 2021 году пошел служить в ВСУ по контракту и с началом вторжения оказался в эпицентре событий.

"Его долгое время не было на связи, очень переживали за него. Воюет в 53-й бригаде. 25 февраля этого года обломок достал его, он был ранен, перенес операцию. Остался жив, сейчас проходит реабилитацию", – рассказывает Алевтина.

Дочь Жилиной также служит – в полиции Харькова.

"Просто руки опускаются"

Сейчас у Жилиной закончилось временное гражданство и ей грозит депортация в Россию.

"Мы писали в миграционную службу, но нам отказывают. Они имеют положение, что если нет возможности официально выйти из предыдущего гражданства, то наша миграционная служба может принять формальный отказ от российского гражданства, для этого нужно заполнить специальную декларацию. Но в ГМС считают, что война не является непреодолимыми обстоятельствами, поэтому они отказывают, декларацию не принимают", – рассказывает Чуприна.

Суд принял сторону Жилиной, он признал, что война является непреодолимым обстоятельством, и принял, чтобы в миграционной службе еще раз пересмотрели дело. Но в ГМС Харьковской области дело пересмотрели и снова отказали.

Обращалась Алевтина и в Министерство иностранных дел Украины, чтобы получить справку, что в России ее могут преследовать. Но в МИД также ответили отказом: там ей заявили, что формально гражданство Украины она уже приобрела, поэтому преследовать ее не могут, мол, вы живете в Украине.

Жилина говорит, что уже устала постоянно стучать в закрытую дверь государственных органов страны, которой она оказалась не нужна.

"У меня просто руки опускаются. И я такая не одна, нас много – "недограждан" Украины. Я теперь не могу устроиться на работу, потому что у меня нет паспорта, фактически осталась без средств к существованию. У меня обнаружили онкологию, я перенесла операцию. Мне уже дали инвалидность на год, но я даже не могу получить пенсионное удостоверение. И ни один банк не даст мне выписку, куда нужно перечислять деньги по инвалидности, потому что у меня нет документа.

Сотни людей из-за войны оказались в подобной ситуации, как и Алевтина Жилина, когда они не могут юридически закончить оформление украинского гражданства.

В то же время российскому публицисту Александру Невзорову и его жене украинские документы выдали еще в 2022 году. Интересно, как они смогли отказаться от российского паспорта? В то время как простые люди, давно живущие в Украине, являющиеся патриотами и готовые пожертвовать самым дорогим, остаются для нее "недогражданами" из-за решения отдельных чиновников.