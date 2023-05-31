WADA вновь забанило Россию и поставило крест на ее независимости

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает практически невозможным, что контроль за употреблением российскими атлетами запрещенных веществ станет независимым от государства. Он добавил, что страна-агрессор должна соответствовать всем требованиям, чтобы ее восстановили в правах.

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Об этом Банька заявил на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), информирует пропагандистское агентство ТАСС. Функционер отметил, что несоответствие России кодексу WADA снова продлено на неопределенный срок.

"Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). И до тех пор, пока мы их не верифицируем, мы продолжим следовать согласованному процессу. Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговой системы остается очень низкой", – сказал Банька.

Напомним, после Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей. Наказание РФ длится с 2015 года, а на последних двух Олимпиадах спортсмены выступали без флага и гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Ирина Роднина неожиданно выступила с жесткой критикой допинговой системы в России и призвала ужесточить наказание атлетов, которые принимают запрещенные вещества.

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