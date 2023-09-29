Ждет, чтобы Россия 'освободила' Харьков: СБУ и прокуратора объявили подозрение вице-чемпионке мира, которую вывезли в РФ

Харьковская областная прокуратура и СБУ сообщили о подозрении украинской вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу Диане Гвагвалии. 20-летнюю спортсменку обвиняют в том, что она оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины с использованием средств массовой информации.

Диана является уроженкой села Байрак Изюмского района, где и встретила полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года. Вместе с семьей атлетка полгода находилась в оккупации. А после удачного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022-го Гвагвалия выехала в Россию.

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Изначально считалось, что военные РФ вывезли Диану вместе с матерью и родными силой. Об этом сообщил отец Дианы Джейран Гвагвалия, который родом из Абхазии и ненавидит россиян, которые уже отбирали у него все. Весной 2022-го он был вынужден на несколько дней уехать в Харьков, а затем не смог вернуться домой, так как военные РФ угрожали его убить.

Когда же после освобождения Байрака Джейран осенью наконец-то попал в свое село, то увидел, что россияне похитили его жену и троих детей и вывезли в неизвестном направлении.

"Это мой дом, он оформлен на жену. Там дальше заминировано, туда нельзя идти. Они знали, что хозяин придет. Они очень злые на меня. Потому что я не сдался и не собираюсь этого делать. Они у меня с детства все забрали еще в Абхазии", – рассказывал Гвагвалия hromadske.radio, вернувшись домой.

"Мы не воруем, живем аккуратно. Никому ничего не делали. У меня акцент, но разве из-за акцента человек может быть плохим? Неважно, кто на каком языке разговаривает. Важно любить страну, где вы находитесь. У меня здесь родилось четверо детей", – отмечал отец Дианы.

Гвагвалия-старший показал подвал, в котором под замком держали его семью, а дети спали рядом с консервацией: "Вот здесь спал мой ребенок, а русские ходили и жрали". То, что троих детей и жену Джейрана забрали россияне, подтвердил и сосед Василий, который тоже пережил оккупацию.

После такой драматичной истории Диана появилась в медиапространстве 1 марта 2023 года, дав комментарий пророссийскому Telegram-каналу "Малькевич Live", запись которого транслировалась на телеканале "Санкт-Петербург" и некоторых каналах на временно оккупированных территориях Украины.

Ресурсу пропагандиста Кремля спортсменка рассказала, что все еще является студенткой третьего курса кафедры атлетизма и силовых видов спорта Харьковской государственной академии физической культуры. Но учится Гвагвалия дистанционно, а когда слышит что-то плохое о России, то сразу отключается. И хочет, чтобы войска РФ снова захватили ее дом.

"Я жду "освобождения" Харькова очень сильно. Домой как бы хочется. Я верю в эту победу", – заявила Диана.

Также девушка прокомментировала санкции против российских атлетов, отметив, что отказалась бы участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Отметим, что в 2021 году подозреваемая Гвагвалия стала серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди девушек в Швеции и выполнила норматив мастера спорта Украины. В мае 2021-го Гвагвалия стала победительницей и рекордсменкой чемпионата Украины по классическому пауэрлифтингу.

После чемпионата мира Диану поздравил мэр Балаклеи Иван Столбовой, которому тоже заочно объявили подозрение за сотрудничество с россиянами во время оккупации города. Сейчас пропагандисты РФ титруют девушку как "мастера спорта Российской Федерации". А в Украине решается вопрос об объявлении Гвагвалии в розыск.

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