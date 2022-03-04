Выход сборной Украины на Паралимпиаде-2022: в Китае состоялся парад участников без РФ и Беларуси

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо" началась церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2022, которые продляться с 4 по 13 марта. Состоялся парад команд, где уже прошла и сборная Украины, которая смогла принять участие в главном старте четырехлетия, несмотря на вторжение России.

Знаменосцем нашей команды стал биатлонист и лыжник Максим Яровый из Николаева, который в последние дни сдерживает натиск оккупантов из РФ. Максим является призером Паралимпиады в Сочи-2014, а также чемпион Пхенчхана-2018 в лыжных гонках.

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В Пекине-2022 Украину представят 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 атлетов-гайдов. Представители нашей команды будут соревноваться в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. Но рассчитывают на большое количество медалей. Всего на Паралимпиаде-2022 разыграют 78 комплектов наград в 6 видах.

В Пхенчхане-2018 наши спортсмены завоевали 22 медали, 7 из которых – золотые, и вошли в шестерку лучших в командном зачете.

Напомним, что в Пекине не выступят сборные РФ и Беларуси. Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил россиян и беларусов от Паралимпиады-2022.

Пресс-служба МПК сообщила, что национальные комитеты многих стран просто отказывались соревноваться с представителями РФ и Беларуси из-за вторжения на территорию Украины. Из-за этого проведение всей Паралимпиады оказалось под угрозой срыва.

К тому же обстановка в Олимпийской деревне постепенно накалялась. Во избежание конфликтов и сохранения безопасности спортсменов было принято решение отстранить россиян и беларусов от зимней Паралимпиады-2022 в Китае.