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"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,6 т.
'Выборы прошли, больше не нужна'. Путин лишил свою 'новую любовницу' президентской стипендии

17-летней российской фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию. 29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг. 7 марта министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков членов сборной России.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу.

"Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента РФ ей прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы минспорта РФ.

"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии

Размер президентской стипендии для российских олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей (~560$), серебряных призеров – 39 тысяч (~420$), бронзовых – 30 тысяч (~320$)..

Российские болельщики сразу связали сложившуюся ситуацию с тем, что выборы президента России уже прошли и в услугах Валиевой Путин больше не нуждается.

"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии
"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии
"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии
"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии
"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии
"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии

Напомним, что Путин вместе с Валиевой пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. 17-летняя спортсменка сидела по левую руку с кремлевским диктатором.

"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

"Выборы прошли, больше не нужна". Путин лишил свою "новую любовницу" президентской стипендии

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