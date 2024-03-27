'Выборы прошли, больше не нужна'. Путин лишил свою 'новую любовницу' президентской стипендии

17-летней российской фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию. 29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг. 7 марта министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков членов сборной России.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу.

"Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента РФ ей прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы минспорта РФ.

Размер президентской стипендии для российских олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей (~560$), серебряных призеров – 39 тысяч (~420$), бронзовых – 30 тысяч (~320$)..

Российские болельщики сразу связали сложившуюся ситуацию с тем, что выборы президента России уже прошли и в услугах Валиевой Путин больше не нуждается.

Напомним, что Путин вместе с Валиевой пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. 17-летняя спортсменка сидела по левую руку с кремлевским диктатором.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

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