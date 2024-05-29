Тренировки с забитыми окнами: чемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях

Чемпионки мира и призеры Олимпиады-2020 по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы из-за войны с РФ не могут безопасно жить и готовиться в родном Харькове. В их пострадавшем от обстрела бассейне окна забиты ДСП, а по дороге на занятия часто раздаются взрывы. Режиссер французского телеканала даже снял фильм о непростой жизни украинских сирен. А в мае, после 11 месяцев перерыва, они выиграли награды международных соревнований, став вторыми на Кубке мира в Париже.

В разговоре с OBOZ.UA Марина и Владислава рассказали о медальной обкатке олимпийского бассейна, подготовке под обстрелами в Харькове, съемках фильма в 10 км от границы с РФ и возвращении на соревнования беларусов.

– Как готовились к старту в Париже? Не было ли немного тяжело психологически после зимнего чемпионата мира, где вместо двух олимпийских лицензий Украина завоевала только одну в дуэте?

– Да, действительно, было трудно понять это все, ведь мы ехали по двум лицензиям. Но так получилось. Нам очень жаль, что мы не сможем выступить в Париже всей командой, но мы счастливы, что в такое сложное время Украина будет представлена на Олимпийских играх в дуэте.

Да, было очень морально тяжело на этих стартах, ведь мы готовились не в привычных условиях, когда психологически на тебя влияет война в стране. Но как бы то ни было, одна лицензия у нас для Украины есть.

– Девушки из других команд как-то пытались вас поддержать? Они ведь понимают, как вам сейчас сложно.

– Ну, да, подходили из разных стран. Говорили, давайте, у вас еще есть шанс. Поддерживали. Говорили, мол, мы знаем, как вам тяжело, но не сдавайтесь, все будет хорошо. Это было очень мило.

– Если мы уже затронули условия подготовки – вы все это время находились в Украине?

– Да, мы готовились к зимнему чемпионату в Харькове, жили у себя дома и тренировались в нашем бассейне, который, к сожалению, без окон. У нас там такие условия, что все СМИ приезжали и снимали наш бассейн и как в нем готовится Украина.

– А бассейн без окон у вас уже долго?

– Ну, он не совсем без окон. Еще в начале войны, где-то летом, рядом с ним прилетел снаряд и выбило стекло. И сейчас окна просто заколочены ДСП.

– В январе мы общались с Мартой Фединой, как раз после вашей первой тренировки в 2024 году, которая была прервана ужасным обстрелом со стороны РФ, и пришлось спускаться в укрытие. А как в дальнейшем проходили занятия? Харьков ведь постоянно под вражеским огнем. Часто приходилось прерывать тренировки и прятаться? Или иногда могли пренебречь тревогой?

– Конечно, это мешает готовиться. Но наши тренеры следят за ситуацией. И когда там что-то серьезное, конечно, мы прерывали наши тренировки, выбегали в мокрых купальниках и спускались в укрытие. И это немножко мешало.

А когда выезжали из дома и где-то в центре прилетало, нам нужно было посидеть до отбоя тревоги. И только потом мы могли ехать на тренировку. Поэтому сейчас мы вернулись в Киев, там немного легче морально.

– Возможно, был момент, когда уже пропало желание возвращаться обратно в бассейн. Или все же не возникало таких мыслей?

– Как-то было немного страшно, когда прилетело утром в центр Харькова. Был сильный обстрел. Мы только выехали на машине в бассейн и услышали взрывы на улице, очень близко. Развернулись и вернулись домой, чтобы там посидеть и переждать. И только через час поехали снова на тренировку.

– Пока вы будете продолжать тренироваться в Киеве?

– Да, по решению нашего главного тренера Светланы Саидовой и президента Федерации Игоря Лысова после чемпионата мира мы начали тренироваться в Киеве. После Кубка мира в Канаде в начале июня мы возвращаемся в Украину где-то на месяц. И потом нас ожидает финал Кубка мира в Будапеште в начале июля. После чего, вероятнее всего, продолжим подготовку к Олимпиаде за границей.

– А ваши родители выехали из Харькова?

– Сейчас родители у бабушки с дедушкой на даче в Харькове. Они ездили забирать некоторые вещи. И мы просили, чтобы они возвращались. Но у нас там живет очень много родственников – бабушка, дедушка, троюродная сестра с маленьким ребенком. Многие наши родные еще остаются в Харькове. Даже, отсутствуя там, мы из первых уст знаем, какой ужас постоянно происходит в городе.

– А как вы жили в Харькове? Ведь жизнь – это не только тренировки. Была ли возможность хоть куда-то выходить, чтобы немного отвлечься, отдохнуть морально?

– В Харькове на самом деле очень сложно что-то делать, кроме тренировки. Мы ездили там только на тренировку и обратно домой. Потому что в центре города опасно, родители запрещали нам там гулять. И вечером полностью выключается свет. Нет такой жизни, как в Киеве, где все куда-то ходят, посещают представления, гуляют. В Харькове такого сейчас мало и безопаснее находиться дома.

– Да, очень тяжелая ситуация. Поэтому давайте перейдем к соревнованиям. Вы начали выступления на Кубке мира уже в Париже. Почему решили пропускать первый этап в Китае?

– Потому что это необязательно выступать на всех этапах. Мы должны принять участие в двух. И затем 12 лучших команд едут на суперфинал Кубка мира, который пройдет в начале июля в Будапеште. Китай был слишком скоро после чемпионата мира в Дохе, мы еще не успели изменить программу. Поэтому мы решили лучше подготовиться к другим соревнованиям и поехать на Кубок мира во Францию и Канаду.

– То есть после Дохи вы изменили программу, с которой должны выступать и на Олимпиаде в Париже?

– Немножко поменяли, чтобы было сложнее и красивее. И после соревнований в Париже тоже изменили. Музыка осталась та же. Немного внесли изменения в связки и элементы. Сейчас за артистизм дают очень много очков.

К тому же после чемпионата мира в Дохе немного изменились правила, поставили лимиты на элементы. Поэтому также нужно было перерабатывать программу. Зрительно для зрителей это не очень заметно. Но для нас перемены были ощутимы, поскольку нужно было выучить движения. И даже после соревнований в Париже мы вносим коррективы, чтобы делать большую сложность для артистизма и получить более высокие оценки.

– Мне кажется, что последние несколько лет правила и оценки в синхронном плавании меняются просто постоянно. И команды, как белки в колесе, в поисках какой-то идеальной программы.

– Да, сейчас все в шоке. Даже Китай, который был лидером. Но сейчас в некоторых программах он без медалей. К примеру, Мексика обошла его группой. Поэтому в синхронном плавании очень непредсказуемо, что кому поставят.

– С какими задачами и целями ехали на этап в Париже?

– Сделать все элементы без бейсмарок. Сейчас нам очень важно, чтобы не ставили штрафы. Если ты получаешь даже один маленький штраф, автоматически попадаешь с первого места на десятое. Поэтому очень важно сделать все правильно и четко.

– А о наградах в Париже вы не думали?

– Думали, конечно. Хотелось медали. И хотелось получить их в двух видах. Но в первом техническом дуэте после выступления мы шли на втором или третьем месте. И были не последние. После нас выступало еще много дуэтов. Конечно, была надежда, но получилось, что мы стали четвёртыми. Однако тренер сказала, что молодцы, хорошо все сделали. Надо будет еще отработать – и все будет хорошо.

– Как вообще оцениваете свои выступления? Над чем следует поработать перед олимпийским Парижем?

– Как мы уже отметили, сейчас на итоговый балл сильно влияет оценка за артистизм. Поэтому над этим надо работать еще больше. Мы сейчас стараемся сделать больше разнообразных движений, чтобы не все было одинаково. Ведь по этим правилам программы у всех дуэтов очень похожи. Поэтому сейчас очень ценятся эксклюзивные движения.

Мы стараемся сделать программу более креативной, красивой. Чтобы даже с этими правилами выглядело интересно.

– У вас уже была возможность обкатать олимпийский бассейн Парижа. Какие остались впечатления?

– Все очень новое. Видно, что там даже еще не закончилось строительство. На арене мы ходили через какой-то черный ход, поскольку все еще доделывали. Но видно, что вся организация на самом высоком уровне. Много охраны и военных по всему периметру бассейна. Сам бассейн очень красивый, с чистой и теплой водой, что самое важное для нас. И все очень удобно.

Конечно, нам очень понравилось, что мы могли побывать в бассейне предстоящей Олимпиады. Для синхронного плавания это очень круто. Но мы узнали, что его построили на 3 метра короче – не 50, а 47. Так что соревнования по обычному плаванию там не смогут проводить. Но мы поняли, что так и задумывалось, хотя и были удивлены. И теперь он только для водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания.

– Вы сказали, что в Париже было много охраны. А какой был в целом уровень безопасности во время соревнований, ведь Франция очень боится терактов во время Игр? Как вас охраняли?

– Лично нас не охраняли, с нами никто не ходил. Но по городу, на территории бассейна очень много телохранителей. И наши знакомые французы сказали, что многие местные жители во время Олимпиады уедут из Парижа, поэтому сейчас многие сдают свои квартиры для туристов, которые приедут на Игры. Ибо действительно боятся терактов.

Но Франция подготовилась к этому. Видно, что всюду очень много охраны. И мы надеемся, что все будет хорошо.

– Вы, кстати, сказали, что очень хорошо, что в бассейне есть теплая вода, а в Харькове в последнее время с ней были какие-то проблемы из-за обстрелов?

– Нет, в Харькове нормальная вода, все хорошо. Но для нас очень важно, чтобы вода была теплой. Ведь тренировки продолжаются долго, иногда по 5-6 часов в воде, и это влияет на нас.

– С какими мыслями шли на награждение в Париже после перерыва в 11 месяцев?

– Что наконец мы сделали хорошую свою работу и будем продолжать так и в дальнейшем. Мы рады, что судьи оценили наши старания. И хочется еще больше теперь над этим работать и бороться за медали.

– Как потом праздновали? С круассанами, французским сыром и вином?

– На самом деле никак не праздновали. Просто у нас потом был один выходной день, и знакомые режиссеры, снимающие о нас фильм, совершили для нас маленькую экскурсию, провели по городу, показали свои апартаменты в центре Парижа. Впервые дали посмотреть нам фильм, который снимали о нас весь год.

В начале июля фильм выйдет во Франции. А мы хотим сделать премьеру еще и в Украине. Перед Олимпиадой это было бы очень круто.

– Кстати, как на вас вышли французские режиссеры? Какова была основная идея фильма?

– Это немного смешная история. Режиссер, который нас нашел, работает на телевидении – Canal+. Это очень известный канал. Он просто сидел у стоматолога и увидел наше интервью во французской газете. Сидел, читал и решил, что хочет снять о нас фильм. Он сразу нашёл нас в Instagram и написал. Вот так все и началось.

– Они ведь и в Украину приезжали вас снимать?

– Да, они где-то три-четыре раза были в Харькове, раза два – в Киеве. Ездили на все состязания, на которых мы были. Путешествовали вместе с нами и снимали все.

– Какие у них были впечатления, особенно после Харькова?

– Им действительно очень понравилось. Хотя мы ездили с ними в Липцы, это где-то в 10 километрах от границы с Россией. Они там очень много сняли материала, в том числе разрушенные дома. Также мы возили их на Салтовку. Они даже попали под обстрелы, застали отключение света и атаку шахедов. То есть увидели все, что есть на самом деле.

И после этого съемочная группа была очень удивлена, что мы здесь живем, что любим свой город и все харьковчане от него в восторге. Также были поражены, что мы говорим, что это нормально, а они нам такие: "Девочки, вы понимаете, что это не так?" И каждый раз, когда раздавались взрывы, а мы говорили им, что все нормально, а они нам отвечали: "Вы должны понимать, что и для европейцев, и для всех цивилизованных стран это ненормально".

Этот фильм больше делался для западной аудитории, чтобы понять, как действительно живут спортсмены в Украине во время войны, в каких условиях мы тренируемся, как иногда не спим по ночам. И в фильме они пытались раскрыть все это.

– Название фильма уже есть?

– Предварительно называется "Киевские сирены". Но точно еще не знаем, потому что они сейчас готовят обложку для фильма. Сирены – это в переводе с французского русалки. А киевские, вероятно, потому, что большую часть съемок мы тренировались в Киеве.

– Это отличный проект, особенно накануне Олимпиады. Кстати, среди ваших конкуренток выделяются канадки, потому что их тренирует украинский тандем в составе Анны Волошиной и Елизаветы Яхно, буквально недавно выступавшей с вами в одной команде. Видите ли у девушек из Канады какой-то наш стиль, украинский?

– Сейчас у всех одинаковый стиль. Потому он не очень отличается от других команд. И нет такого, что кто-то делает программу так, а кто-то – по-другому, и что-то очень отличается. Из-за этих правил у всех все выглядит одинаково. Особенно у Канады, они не славятся какими-то вау-движениями. Но, конечно, сейчас они поднялись. После того, как переехали Аня Волошина и Лиза, Канада так нормально выросла. Аня и команду США очень подняла.

– А как вообще общаетесь со своими бывшими коллегами, когда встречаетесь на соревнованиях? Чувствуется ли какая-нибудь небольшая, но конкуренция?

– Ой, нет, потому что они сейчас все тренеры, а не спортсмены. Мы очень хорошо общаемся со всеми. Приветствуем. Они даже нам заказывают что-нибудь привезти из Украины. Когда есть свободная минутка после соревнований, мы встречаемся, общаемся.

– А что вы чаще всего везете из Украины?

– В основном многие очень просят лекарства и косметику. Иногда, бывает, сладости, например сгущенку. Что-то такое украинское.

– И в конце разговора хотелось бы спросить, не ходят ли в кулуарах разговоры о возвращении россиянок, которые из-за отстранения пропускают Игры в Париже и не смогут защитить свои титулы? И какое в целом настроение у вашего сообщества?

– Разговоров мы не слышали, но беларуская солистка уже соревновалась, а выступать группой пока им нельзя. Поэтому мы видели только ее из стран-агрессоров. Мы, конечно, относимся к ней негативно, но удивила реакция других стран, которые подходили, поздравляли ее с "бронзой" чемпионата мира, будто ничего и не произошло. Для них все происходящее не имеет никакого значения, поэтому нам было немного грустно и больно.

– А вы не общались по этому поводу с другими командами?

– Сейчас вообще тема войны в Украине не является первоочередной. Хотя в начале полномасштабного вторжения все спрашивали, как мы, чем помочь, звали к себе вместе с родителями.

Но мы продолжаем использовать различные международные соревнования как платформу, чтобы услышали правду о войне. Не отказываем ни одному иностранному журналисту в комментариях или интервью, понимая, что это нужно делать и использовать каждый шанс, чтобы напомнить международному сообществу, что украинский народ продолжает бороться со всемирным злом. Наше отношение к россиянкам и белорускам неизменно, хочется, чтобы оно не менялось и у других. Для нас, как для украинок, это важно.

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