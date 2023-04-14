'Вторая Моторола будет': российский чемпион ММА решил стать 'депутатом ДНР' и был высмеян в сети

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев решил принять участие в выборах депутатов "Народного совета Донецкой народной республики". Чемпион AMC Fight Nights, который во время мобилизации получил повестку и отправился на войну в Украине, уже подал соответствующие документы.

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС. "Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР", – рассказал псевдожурналистам источник в "ДНР".

Читатели портала Sports.ru посмеялись над спортсменом. Они предположили, что его ждет та же судьба, что и многих так называемых полевых командиров "ДНР".

"А мы и не сомневались", "И этот в депутаты, что с этой страной не так", "Депутатская сеть разрослась, так и на Луне засядут", "Вторая Моторола будет", "Аха-ха-ха, так вот к чему весь этот пиар с отправкой на фронт", – пишут в комментариях.

Отметим, что младший брат Владимира Минеева Петр был уничтожен в нашей стране. Сам спортсмен пришел в ужас от ликвидации так называемого военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) и рассказал россиянам о "войне в наших городах".

Минеев активно поддерживает войну против украинцев. Он призвал других россиян помогать уничтожать нашу страну. "Нормальным мужикам чем заниматься? Наверное, только родине помогать. Кто-то трудиться будет на заводах, а кто-то – с оружием в руках", – говорил боец в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Александр Шлеменко признался, что всегда считал американцев врагам и принципиально отказывался учить английский язык.