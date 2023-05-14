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"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,0 т.
Путин

Президент России Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира, получив в ответ множество нелестных отзывов от болельщиков. Адамян победил в весовой категории до 100 кг на ЧМ по дзюдо в Дохе.

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На этом турнире российские атлеты, среди которых были офицеры ВС РФ, были допущены в статусе нейтральных спортсменов.

"На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов

Фанаты посоветовали своему лидеру лучше заняться страной, а не строчить поздравительные послания.

"Самый главный дзюдоист поздравил. Страной бы занялся (так, между делом). Всё разваливается, а он только поздравлять горазд", – пишут пользователи.

"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов

Путина называют безумцем.

"А вот деда в ответ поздравить не с чем😂😂😂натворил дел, безумец", "Он стал токсичен и вызывает только раздражение своими поздравлениями", - пишут пользователи. 

"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов

Некоторые напоминают президенту, о том, что у него происходит в Брянской области и под Бахмутом.

"ПВО в Брянской области салютует герою!", "А события в Бахмуте не прокомментировал...","Дед даже ЧЕ по танковому биатлону не может выиграть", – стебутся фанаты.

"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов
"Все в стране разваливается". Путину посоветовали заняться Россией вместо поздравления дзюдоистов

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